羅拔柏迪臣終認拍《蝙蝠俠》唔健身係講笑　仲有件事被笑足15年！

DC超級英雄片新版《蝙蝠俠》（The Batman）由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，將於3月3日香港上映，同戲更有《怪獸與葛林戴華德的罪行》素兒卡維斯飾演「貓女」、《怪獸與牠們的產地》哥連費路飾演「企鵝人」、《被奪走的12年》保羅戴路飾演「謎語人」等等，陣容相當強大！



新版《蝙蝠俠》將於3月3日香港上映。（劇照）

早前羅拔柏迪臣曾在接受時提及「不會為演蝙蝠俠而健身」，近日他再接受訪問時就為自己澄清，他指當時只是在開玩笑。

事緣於2020年羅拔柏迪臣在接受外嫻媒的訪問中，當然講到羅拔柏迪臣沒有理會華納（Warner Bros.）為他請的健身教練，對此他回應：「我覺得要是你一直在健身，那你有本身的問題，因為他樹立出一個範例。在1970年代其實沒有人會這麼做，即使是占士甸（James Dean）也說不上特別健美。」這事在當時火速引起了一連串的爭議以及網民的不滿。

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羅拔柏迪臣如今再度回應，他：「早前說的都是講笑，其實還是有練好身材，但又不太好意思去談論如何健身，一直覺得談論自己怎麼健身這事很尷尬，結果這個這個『不健身』的現笑就一直都在出現了。我覺得除非你身材超級無敵特別好，外界真的會很好奇『你如何打造完美身材』這事，就像是你演蝙蝠俠就必須健身，而且當時接受訪問時仍在英國接受隔離，還未出盡全力去健身。」事後他更補充：「不健身這個話題就像我21歲時，曾經講過自己唔洗頭一樣，結果就被講足15年了。」