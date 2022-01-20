Siri原來識聽《哈利波特》咒語　影迷仲可以親身試玩

全球人氣經典電影《哈利波特》（Harry Potter），帶領一眾影迷進入魔法世界，當中更有不少影迷特意去9¾月台打卡、飲奶油啤酒、買魔杖、甚至一連串的周邊產品，同時會去日本大阪環球影城（USJ）的哈利波特魔法世界，彷如真的置身在其中一樣。
近日網上流傳一些片段，發現了Siri原來聽得明《哈利波特》中的咒語，不少外國網紅即時拍片一試！
以下十句咒語你又記得當中哪句呢？
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點擊即睇Siri識聽邊句咒語：
想試玩的影迷需留意，試玩前要先將電話設定成英文！
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