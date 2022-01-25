MCU劇《秘密入侵》片場照流出　「龍母」艾美莉克拉克造型首曝光

Marvel電影宇宙劇集《秘密入侵》（Secret Invasion）改編自Marvel Comics的同名漫畫，並由曾獲美國編劇工會獎的Kyle Bradstreet負責開創，而演員方面則有森姆積遜（Samuel L. Jackson）、Ben Mendelsohn、Cobie Smulders，以及新加盟的奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）及「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）等。雖然受到疫情影響，但劇集的拍攝工作早在去年9月展開，而首波片場照近日終於在網上流出。劇集預計會在今年年底在Disney+啟播。



Cobie Smulders及森姆積遜最後出現是在《蜘蛛俠：決戰千里》，但影迷最後知道這兩個角色是由斯克魯爾族的Talos及Soren扮的。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

關於《秘密入侵》劇情的消息不算多，只知道故事將講述能夠變形的斯克魯爾族的一支族群潛入地球，滲透人類的各個層面，分別飾演神盾局前局長Nick Fury及神盾局前副局長Maria Hill的森姆積遜及Cobie Smulders將回歸參演，而在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）片尾片段客串現身，飾演Talos的Ben Mendelsohn亦有份演出這部劇集。

至於影迷最期待的當然是新加盟的「龍母」艾美莉克拉克，近日她的造型首度在網上流出。除此之外，森姆積遜為角色Nick Fury在下巴留了濃密的白色鬍鬚。未知這角色真的是Nick Fury本人，還是由斯克魯爾族的Talos所扮，因為兩人都有在片場現身。

Marvel電影宇宙劇集《秘密入侵》將在2022年年底播出。（IMDb 圖片）

至於艾美莉克拉克的角色，雖然Marvel Studios一直未有公布，但有網民從她的造型分析，指艾美莉克拉克的角色應該是天劍局指揮官Abigail Brand。雖然有網民認為角色沒有了標誌性綠色頭髮，但看到艾美莉克拉克與Cobie Smulders一同拍攝，相信其角色或與前神盾局有關連。

如果艾美莉克拉克真的在《秘密入侵》中飾演Abigail Brand，這將會是Marvel電影宇宙非常重要的一步。皆因這位出生在Axus星球的超級間諜，其父親是外星人，母親則是變種人，這使Abigail Brand能把雙手變成火焰，並把金屬融化。

森姆積遜的Nick Fury造型，與之前的略有不同。（IMDb 圖片）