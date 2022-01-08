Marvel｜盤點2022年6部超級英雄作品　《奇異博士2》最受網民期待

從去年九月開始，Marvel影業藉由《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《永恆族》（Eternals）以及《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）等一連串電影轟炸，向世界揭示了他們的強勢回歸，除了帶出兩組全新英雄，也為蜘蛛俠三部曲劃下一個完美的句點，此外，《溫黛與幻視》（WandaVision）、《洛基》（Loki）、《無限可能：假如…？》（What If...?）等Marvel宇宙影集也為建構多元宇宙奠定了強大的基礎，不僅讓影迷在電影之外能享受更多樂趣，也得以跳脫電影長度限制，更深入探討角色轉變與社會議題，著實讓世界看見了不一樣的Marvel。



然而，這些都只是開始，2022 年Marvel將會繼續發威，透過介紹一系列今年即將登場的超級英雄系列電影和影集，讀者們勢必能在觀影前深入了解以下角色，並對未來多元宇宙的發展有更加清晰的認識！

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《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）

相信讀者們應該都看過《奇異博士2》的預告了吧！從預告中，我們可以看出「多元宇宙」這個概念在《洛基》影集後被正式地於電影中提出，或許是來自於《蜘蛛俠：不戰無歸》的後遺症，也或許是別的麻煩，「奇異博士」（Doctor Strange）似乎捲入了多元宇宙的危機，因而找上同樣使用魔法的「紅女巫」溫黛（Wanda），希望能獲得她的幫助。

其中，「奇異博士」提到了「西景鎮」，指的當然是《溫黛與幻視》影集中，溫黛因失去幻視過於悲痛而綁架的城鎮，那麼她在本作中究竟是誠心幫助「奇異博士」，還是另有居心？另一方面，我們也能看到王（Wong）以及第一集結尾黑化的莫道男爵（Baron Mordo）回歸，後者將會帶來什麼樣的威脅？最令人興奮的，莫過於在預告結尾中登場的黑暗奇異博士「至尊奇異」，他就是《無限可能：假如…？》中失去摯愛的那個「奇異博士」？到底是敵還是友？這一切問題的解答都將在今年5月揭曉。

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《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）

預計於7月在美國上映的《雷神奇俠4》已在去年殺青，根據標題「Love and Thunder」，我們知道「雷神奇俠」（Thor）的前女友，由妮妲莉寶雯（Natalie Portman） 所飾演的珍佛斯特（Jane Foster） 將會回歸，並以全新的英雄身份「女雷神」登場，而她、「雷神奇俠」和雷神奇俠的兒時玩伴希芙（Sif）之間也可能會出現三角戀的感情戲碼，讀者們不妨可以拭目以待。

此外，於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）繼承雷神奇俠王位的「女武神」（Valkyrie）也會回歸，預計將在本作中展現自己的LGBTQ身份，作為一個新國王尋找自己的王后。當然啦，說到「雷神奇俠」，怎麼能不提「銀河守護隊」，日前由基斯柏特（Chris Pratt）所飾演的「星爵」（Star-Lord）是被目睹出現在片場，我們可以確定這個宇宙搞笑團體勢必會回歸，而最重要的，莫過於許多粉絲都在問，《雷神奇俠4》到底是不是基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）最後一次飾演「雷神奇俠」，根據他本人的回應，「雷神奇俠」不會那麼快退休，至少他希望這不是自己的告別之作，看來我們還暫時不用和「雷神奇俠」說再見！

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《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）

由已逝演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）所主演的《黑豹》（Black Panther）廣受影迷喜愛，這也讓許多Marvel粉絲擔心，少了他的《黑豹2》該怎麼拍，針對這點，Marvel給出的回應是為了紀念查特域克的表演和他留給世人的影響，他們將不會另外找人飾演鐵查拉（T'Challa），也不會以數位製作影像來替代，預計會是由既有的角色繼承王位，成為新一任的「黑豹」。

然而，熱門人選「鐵查拉的妹妹」舒妮（Shuri） 由於演員莉蒂莎韋特（Letitia Wright）， 日前拒打疫苗風波，恐被取消其繼承的機會，現在傳言最有可能的人選是數次向鐵查拉伸出援手、信奉猩猩神的異教徒首領疤古（M'Baku）。除此之外，本作的反派高機率是「海王」納摩（Namor），根據「瓦干達侍衛長」奧歌耶 （Okoye）在《復仇者聯盟4：終局之戰》中的線上會議片段，她提及了非洲海岸發生一起水下地震，引發地震的很可能就是亞特蘭提斯王國，而作為這個秘密海底王國的國王，納摩的出現是勢在必行！本片計劃於11月在美國上映，喜歡黑豹的讀者們到時可以一同到戲院「Wakanda Forever」！

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《月光騎士》（Moon Knight）

由奧斯卡依撒（Óscar Isaac）所主演的《月光騎士》是Marvel宇宙影集繼《鷹眼》（Hawkeye）後的最新作品，講述有著多重人格的馬克史貝特（Marc Spector）作為一名傭兵在一次戰役中於埃及死亡，後來被「月亮之神」孔蘇（Khonshu）復活並賦予他力量，因而成為「月光騎士」。本作目前資訊尚少，只知道將於2022年於Disney+上架，讀者們敬請等待！

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《女變形俠醫》（She-Hulk）

由塔蒂亞娜馬斯拉尼（Tatiana Maslany）主演的《女變形俠醫》講述專職超人類相關案件的律師，同時也是「變形俠醫」布斯班拿（Bruce Banner）表妹的珍妮佛華特斯（Jennifer Walters），在接受布斯的輸血後成為擁有強大力量的「女變形俠醫」。目前已知由麥克雷法路（Mark Ruffalo） 飾演的「變形俠醫」將會登場，是否為其在Marvel宇宙的最後一部作品則不得而知，而曾於《尚氣與十環幫傳奇》短暫亮相，由添羅夫（Tim Roth）飾演的「惡煞」（Abomination）也可能會在本作中出現，至於同樣身為律師的「夜魔俠」（Daredevil）馬修梅鐸（Matt Murdock）會不會出現在我們眼前，就請讀者們耐心等待這部作品在 Disney+上架！

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《驚奇女士》（Ms. Marvel）

由伊曼維拉尼（Iman Vellani）主演的《驚奇女士》講述一名 16 歲的穆斯林少女 卡瑪拉克汗（Kamala Khan），她極為仰慕超級英雄「Marvel隊長」嘉露丹弗斯（Carol Danvers），深受其強大和勇敢吸引，但她不知道的是，自己其實也有著不為人知的力量，源自於她隱藏的異人族血統，而這份血統在被泰瑞根之霧激發後，便使她獲得了能夠改變自身外型和大小的能力。這部影集一樣會在Disney+上架，根據Marvel總裁Kevin Feige的透露，本作劇情將會直接影響到2023年的《Marvel隊長2》故事發展，讀者們可千萬不要錯過了！

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