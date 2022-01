Marvel｜盤點2022年6部超級英雄作品　《奇異博士2》最受網民期待

從去年九月開始,Marvel影業藉由《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《永恆族》(Eternals)以及《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)等一連串電影轟炸,向世界揭示了他們的強勢回歸,除了帶出兩組全新英雄,也為蜘蛛俠三部曲劃下一個完美的句點,此外,《溫黛與幻視》(WandaVision)、《洛基》(Loki)、《無限可能:假如…?》(What If...?)等Marvel宇宙影集也為建構多元宇宙奠定了強大的基礎,不僅讓影迷在電影之外能享受更多樂趣,也得以跳脫電影長度限制,更深入探討角色轉變與社會議題,著實讓世界看見了不一樣的Marvel。



然而,這些都只是開始,2022 年Marvel將會繼續發威,透過介紹一系列今年即將登場的超級英雄系列電影和影集,讀者們勢必能在觀影前深入了解以下角色,並對未來多元宇宙的發展有更加清晰的認識!

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

相信讀者們應該都看過《奇異博士2》的預告了吧!從預告中,我們可以看出「多元宇宙」這個概念在《洛基》影集後被正式地於電影中提出,或許是來自於《蜘蛛俠:不戰無歸》的後遺症,也或許是別的麻煩,「奇異博士」(Doctor Strange)似乎捲入了多元宇宙的危機,因而找上同樣使用魔法的「紅女巫」溫黛(Wanda),希望能獲得她的幫助。

其中,「奇異博士」提到了「西景鎮」,指的當然是《溫黛與幻視》影集中,溫黛因失去幻視過於悲痛而綁架的城鎮,那麼她在本作中究竟是誠心幫助「奇異博士」,還是另有居心?另一方面,我們也能看到王(Wong)以及第一集結尾黑化的莫道男爵(Baron Mordo)回歸,後者將會帶來什麼樣的威脅?最令人興奮的,莫過於在預告結尾中登場的黑暗奇異博士「至尊奇異」,他就是《無限可能:假如…?》中失去摯愛的那個「奇異博士」?到底是敵還是友?這一切問題的解答都將在今年5月揭曉。

《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)

預計於7月在美國上映的《雷神奇俠4》已在去年殺青,根據標題「Love and Thunder」,我們知道「雷神奇俠」(Thor)的前女友,由妮妲莉寶雯(Natalie Portman) 所飾演的珍佛斯特(Jane Foster) 將會回歸,並以全新的英雄身份「女雷神」登場,而她、「雷神奇俠」和雷神奇俠的兒時玩伴希芙(Sif)之間也可能會出現三角戀的感情戲碼,讀者們不妨可以拭目以待。

此外,於《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)繼承雷神奇俠王位的「女武神」(Valkyrie)也會回歸,預計將在本作中展現自己的LGBTQ身份,作為一個新國王尋找自己的王后。當然啦,說到「雷神奇俠」,怎麼能不提「銀河守護隊」,日前由基斯柏特(Chris Pratt)所飾演的「星爵」(Star-Lord)是被目睹出現在片場,我們可以確定這個宇宙搞笑團體勢必會回歸,而最重要的,莫過於許多粉絲都在問,《雷神奇俠4》到底是不是基斯咸士禾夫(Christopher Hemsworth)最後一次飾演「雷神奇俠」,根據他本人的回應,「雷神奇俠」不會那麼快退休,至少他希望這不是自己的告別之作,看來我們還暫時不用和「雷神奇俠」說再見!

《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)

由已逝演員查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)所主演的《黑豹》(Black Panther)廣受影迷喜愛,這也讓許多Marvel粉絲擔心,少了他的《黑豹2》該怎麼拍,針對這點,Marvel給出的回應是為了紀念查特域克的表演和他留給世人的影響,他們將不會另外找人飾演鐵查拉(T'Challa),也不會以數位製作影像來替代,預計會是由既有的角色繼承王位,成為新一任的「黑豹」。

然而,熱門人選「鐵查拉的妹妹」舒妮(Shuri) 由於演員莉蒂莎韋特(Letitia Wright), 日前拒打疫苗風波,恐被取消其繼承的機會,現在傳言最有可能的人選是數次向鐵查拉伸出援手、信奉猩猩神的異教徒首領疤古(M'Baku)。除此之外,本作的反派高機率是「海王」納摩(Namor),根據「瓦干達侍衛長」奧歌耶 (Okoye)在《復仇者聯盟4:終局之戰》中的線上會議片段,她提及了非洲海岸發生一起水下地震,引發地震的很可能就是亞特蘭提斯王國,而作為這個秘密海底王國的國王,納摩的出現是勢在必行!本片計劃於11月在美國上映,喜歡黑豹的讀者們到時可以一同到戲院「Wakanda Forever」!

《月光騎士》(Moon Knight)

由奧斯卡依撒(Óscar Isaac)所主演的《月光騎士》是Marvel宇宙影集繼《鷹眼》(Hawkeye)後的最新作品,講述有著多重人格的馬克史貝特(Marc Spector)作為一名傭兵在一次戰役中於埃及死亡,後來被「月亮之神」孔蘇(Khonshu)復活並賦予他力量,因而成為「月光騎士」。本作目前資訊尚少,只知道將於2022年於Disney+上架,讀者們敬請等待!

《女變形俠醫》(She-Hulk)

由塔蒂亞娜馬斯拉尼(Tatiana Maslany)主演的《女變形俠醫》講述專職超人類相關案件的律師,同時也是「變形俠醫」布斯班拿(Bruce Banner)表妹的珍妮佛華特斯(Jennifer Walters),在接受布斯的輸血後成為擁有強大力量的「女變形俠醫」。目前已知由麥克雷法路(Mark Ruffalo) 飾演的「變形俠醫」將會登場,是否為其在Marvel宇宙的最後一部作品則不得而知,而曾於《尚氣與十環幫傳奇》短暫亮相,由添羅夫(Tim Roth)飾演的「惡煞」(Abomination)也可能會在本作中出現,至於同樣身為律師的「夜魔俠」(Daredevil)馬修梅鐸(Matt Murdock)會不會出現在我們眼前,就請讀者們耐心等待這部作品在 Disney+上架!

《驚奇女士》(Ms. Marvel)

由伊曼維拉尼(Iman Vellani)主演的《驚奇女士》講述一名 16 歲的穆斯林少女 卡瑪拉克汗(Kamala Khan),她極為仰慕超級英雄「Marvel隊長」嘉露丹弗斯(Carol Danvers),深受其強大和勇敢吸引,但她不知道的是,自己其實也有著不為人知的力量,源自於她隱藏的異人族血統,而這份血統在被泰瑞根之霧激發後,便使她獲得了能夠改變自身外型和大小的能力。這部影集一樣會在Disney+上架,根據Marvel總裁Kevin Feige的透露,本作劇情將會直接影響到2023年的《Marvel隊長2》故事發展,讀者們可千萬不要錯過了!

