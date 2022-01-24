林明禎否認與193拍MV走光　望戲院盡快開：可以睇《飯戲攻心》

香港近期因Omicron變種病毒株殺入社區而導致需要收緊防疫措施，主題公園、酒吧及戲院等15類處所，需要暫時關閉至年初三（2月3日）。今日（1月24日）《飯戲攻心》團隊率先舉行戲院新春回歸集氣活動，出席者有導演陳詠燊、黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎、王菀之（Ivana）及陳湛文。



林明禎、鄧麗欣及王菀之出席《飯戲攻心》集氣活動。（陳順禎 攝）

三位女主角鄧麗欣、王菀之及林明禎在接受傳媒訪問時亦再次提到要集氣，Ivana表示：「一心都希望大家平安，但又好想大家欣賞這部電影，心情好複雜。」在旁的Stephy都表示：「集氣再集氣，由宣傳開始一路集氣，但好多事都不能控制。最主要希望大家身體健康，過年都要開心，希望大家可以睇到我們這部電影。」

林明禎首次在香港過年。（陳順禎 攝）

至於首次參與香港賀歲片的林明禎，她今年也是首次在香港過年。她同樣表示希望戲院可以盡快重開：「好希望戲院盡快開，可以睇《飯戲攻心》。」之後談到今次是首次六位主角同場宣傳，Ivana表示：「好珍惜有港產片一齊拍，好歡樂，電影講一家人聚首，祝福大家齊齊整整，最緊要珍惜一齊（相處）的時間。」

+ 17

除了戲院能夠在年初四重開外，今年第40屆香港電影金像獎都正在籌備中，第一輪投票亦已經完結。對於第39屆香港電影金像獎取消，Stephy表示好失望：「今年有金像獎好開心，上年取消了好失望，金像獎是我每一年最期待的頒獎禮，香港人電影界的盛事，我們儲了兩年氣，可以順利舉行，有這盛事可以舉行是好開心。」

最後談到林明禎早前為193的新歌《再次PuppyLove》擔任MV女主角，之後有人發現她疑似在MV中走光。明禎表示無可能走光：「我有穿褲子。」