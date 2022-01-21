飯戲攻心｜黃子華睇劇本覺得驚為天人　導演陳詠燊：希望笑住離場

由陳詠燊執導兼編劇，黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文主演的賀歲片《飯戲攻心》，陳詠燊都有講到為甚麼拍食飯？他：「因為華人社會好重視夜晚一家人一齊食飯，所以食飯呢個爆發點係幾有趣，於是就擺咗幾餐最重要嘅飯局喺套戲入面。」



一家人齊齊整整食飯的確好重要。（影片擷圖）

《飯戲攻心》講到身為一家之主的大佬黃子華突然得到女神林明禎的青睞，但其實最念念不忘仍是前女友Stephy，不過Stephy竟然跟二佬張繼聰一齊。而另一方面屋企更有廢中三佬陳湛文和他的女友Ivana，兩人不時都會在家中吵鬧，猶如計時炸彈一樣，黃子華最終又要點拆彈呢？

黃子華：「餐飯食前或食緊都有好多事發生。」（影片擷圖）

黃子華在片段中講到：「演出是因為導演，睇過劇本覺得有少少驚為天人，因為每餐飯或者食前都會發生啲事，令到餐飯係唔容易食完，所以每餐飯都好刺激。我打從心底佩服佢，初初睇一、二稿，到後來我哋排練已經係砌到第八稿，砌得好辛苦，完咗一定會有想討論嘅衝動！」

至於Stephy就表示：「覺得喺食飯嘅過程真係可以了解到一個人，由佢點揸筷子、夾餸、用刀叉、食相等等都可見。」

Stephy表示：「食飯已經可以了解到一個人。」（影片擷圖）

張繼聰在ViuTV節目《演員．門》中都有提及：「今次劇本寫得好好，導演嘅情懷好好，加上呢班對手都係夢幻組合，所以拍得好愉快。」而Ivana補充：「佢唔係淨係要人笑，好有內涵。好簡單大家圍埋一齊食飯，但原來裡面有咁多情感，而唔係淨係一路笑個種。」

張繼聰講到好多時子華都會同大家分享睇法 。（影片擷圖）

張繼聰在ViuTV節目《演員．門》中都有提及：「今次劇本寫得好好，導演嘅情懷好好，加上呢班對手都係夢幻組合，所以拍得好愉快。」而Ivana補充：「佢唔係淨係要人笑，好有內涵。好簡單大家圍埋一齊食飯，但原來裡面有咁多情感，而唔係淨係一路笑個種。」

Ivana笑言自己開工首日跟收工當日唔連戲，事關劇組有太多好嘢食，戲中的飯都是搵廚師煮。（影片擷圖）

林明禎就話今次拍戲嘅廣東話好難！（影片擷圖）

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