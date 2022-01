奧斯卡首位黑人影帝,美國資深男星薛尼鮑迪(Sidney Poitier)1月7日驚傳離世消息,終年94歲。



薛尼波達1927年出生於美國邁阿密,二戰後投身荷里活,並在1950年憑電影《無路可走》(No Way Out)嶄露頭角。並憑《逃獄驚魂》(The Defiant Ones)首度角逐奧斯卡影帝。最終在1963年憑電影《原野百合花》(Lilies of the Field)登上金像影帝寶座,為黑人演員創下新一頁。

演而優則導,薛尼波達在1970年代開始退居幕後,改為擔任導演,80年代後期淡出,並在1997年擔任巴哈馬駐日本大使。美國時任總統奧巴馬(Barack Obama)在2009年向薛尼波達頒發總統自由勳章(Presidential Medal Of Freedom),是美國平民的最高榮譽,也因為他對美國電影圈的非凡表現力,2002年獲得「奧斯卡終身成就獎」。巴哈馬外交部1月7日宣布薛尼波達離世消息,當局暫時未有公布他的死因。