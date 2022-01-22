007｜下任占士邦黑人候選人曝光　監製透露：有商討過接任一事

去年尾上映的大片《007：生死有時》（No Time To Die）成為「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）的告別作，在有消息提及他將會卸任時，下任007成為全球熱話，有網民推舉湯哈迪（Tom Hardy）、亨利卡菲爾（Henry Cavill）或是《柏捷頓家族：名門韻事》的Regé-Jean Page接任，更有傳出將會交由黑人接棒，不過近日又有最新人選消息！



丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次演出「占士邦」一角。（《007：生死有時》劇照）

去年《007：生死有時》還在上映時，監製都有回應過下任人選等相關問題，當時監製講到：「我們認識艾德里斯艾巴並且是好朋友，他是位優秀演員。我們的確有討論過，但當還有人在這個位置上時，總是很難進行相關的討論。所以決定直到《007：生死有時》落畫前，都不會思考或談論其他演員的事。」

《007》的監製直認有搵過艾德里斯艾巴（Idris Elba）。（Getty Images）

由艾德里斯艾巴扮演的海姆達爾於《復仇者聯盟3》一開場便被「賜死」。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

至於當事人艾德里斯艾巴曾在去年10月曾明確表示︰「即便對此抱有興趣，但都不會成為下一任的占士邦」，回應似乎相當決絕。但在近日，《007》系列的監製再透露，之前的確決定了完成《007：生死有時》後，才會開始尋覓新演員，同時確定有跟艾德里斯艾巴（Idris Elba）就接班占士邦一事進行過相關討論。

《雷神》「守橋者」Idris Elba同樣有被網友點名。（電影劇照）

而且影迷對於艾德里斯艾巴的呼聲還是很高，他曾演出Marvel超級英雄片《雷神奇俠》、《復仇者聯盟》的海姆達爾、更在DC超級英雄片新版《自殺特攻》擔任主角「血腥運動」Bloodsport、《CATS貓》、《狂野時速：雙雄聯盟》等，為自己打開不同戲路，力證自己有能力應付《007》系列的高強度動作片。