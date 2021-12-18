《蜘蛛俠：不戰無歸》5大反派破天荒同場　其實位位都係善良底？

Marvel 2021年壓軸之作《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man : No Way Home），現已上映中，由湯賀蘭（Tom Hollland）、Zendaya、Jacob Batalon、班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等人主演。戲中召回多位歷年來多位蜘蛛俠的反派，包括電魔、沙人、八爪魚博士、蜥蝪人以及綠魔，大賣情懷和回憶，吸納喜歡不同版本的影迷！
率先曝光在預告片中的八爪魚博士被IGN列為漫畫史上100大反派中的第28名，更是Marvel之父Stan Lee比較喜歡的其中一個蜘蛛俠反派。
事實上八爪魚博士是位知名核物理學家，非常聰明，花光畢生精力在核聚變研究上，致力造福人類，卻因實驗失敗而變成靠四條機械手行動的八爪魚博士，被四條機械手臂支配他的行動而變得更壞。
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