要數《哈利波特》(Harry Potter)電影系列的美女,相信大家都會立即聯想到「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson),但其實仲有一位配角的顏值拍得住愛瑪,甚至因為生得太靚而被JK羅琳換角,究竟係邊一位女演員呢?



Genevieve Gaunt(右)雖然戲份不多,但因為外型亮眼而受到關注。(劇照)

英國女演員Genevieve Gaunt於第三集《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)中,飾演跟馬份一黨的「Pansy Parkinson」,當年14歲的她更憑這個角色投身演藝事業,雖然鏡頭不多,但因為外型出眾而受到觀眾注意。

Genevieve Gaunt外型不比妙麗輸蝕。(IG圖片)

不過,「Pansy Parkinson」的角色設定為尖酸刻薄的的反派,JK羅琳本身就很討厭這個角色,更認為Genevieve Gaunt太美麗不符合角色形象,決定換角由Scarlett Byrne頂上演出,變相將前者炒魷魚。雖然憑《哈利波特》獲得不少知名度,Genevieve Gaunt未有因此大紅大紫,一直以來以演出劇集為主,尚算長拍長有,已年過30的她其實外型依然亮眼,但對比愛瑪屈臣的發展,實在是天淵之別。