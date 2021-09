盤點Marvel電影宇宙反派排名　梁朝偉《尚氣》文武僅排第五名

梁朝偉在Marvel電影宇宙(MCU)第25部作品《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演反派「文武」而搶盡風頭,其實由2008年的《鐵甲奇俠》(Iron Man)至今,在MCU出場的反派超過30位,然而最獲粉絲歡心的反派,相信必定是由湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)飾演的洛基、佐斯布連(Josh Brolin)魁隆、米高B佐敦在《黑豹》飾演的Erik Killmonger及梁朝偉的文武之爭。



梁朝偉在《尚氣》中飾演文武,其演出獲得極高評價。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

Marvel電影宇宙目前推出了25部作品,除了涉及超過20位超級英雄的故事外,還牽涉超過30位反派,其中包括重量級大反派的魁隆及輕量級的小反派「鞭狂」(Whiplash)Ivan Vanko。然而重量級反派的出現,也直接讓Marvel粉絲忘記其他小反派。點擊下圖即睇MCU頭10名反派!!!