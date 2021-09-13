盤點Marvel電影宇宙反派排名　梁朝偉《尚氣》文武僅排第五名

梁朝偉在Marvel電影宇宙（MCU）第25部作品《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）飾演反派「文武」而搶盡風頭，其實由2008年的《鐵甲奇俠》（Iron Man）至今，在MCU出場的反派超過30位，然而最獲粉絲歡心的反派，相信必定是由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演的洛基、佐斯布連（Josh Brolin）魁隆、米高B佐敦在《黑豹》飾演的Erik Killmonger及梁朝偉的文武之爭。
Marvel電影宇宙目前推出了25部作品，除了涉及超過20位超級英雄的故事外，還牽涉超過30位反派，其中包括重量級大反派的魁隆及輕量級的小反派「鞭狂」（Whiplash）Ivan Vanko。然而重量級反派的出現，也直接讓Marvel粉絲忘記其他小反派。點擊下圖即睇MCU頭10名反派！！！
+28
尚氣加盟Marvel電影宇宙 主席Kevin Feige證實《復仇者5》已開始【尚氣】演Marvel反派「文武」獲讚 盤點梁朝偉10個最靚仔角色羅素兄弟受「黑寡婦」官司影響 回歸執導Marvel電影陷談判僵局尚氣無劇透影評｜Marvel就是懂得花 重金邀梁朝偉陳法拉用得其所朴敘俊被野生捕獲出發飛英國 瞞兩個月終認參演《Marvel隊長2》【尚氣】7部Marvel舊作早埋伏線 14分鐘短片揭真假滿大人關係尚氣｜Marvel總裁讚梁朝偉「時代最好的演員」 再談滿大人爭議Marvel隊長2│與導演及演員合照 《WandaVision》已死角色或回歸《尚氣》「爛番茄」評分揭曉 成Marvel電影宇宙第五高分作品美國隊長4｜Marvel簽約安東尼麥基主演 呢位反派有機會再現身？