上月中上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)集合前兩代《蜘蛛俠》的角色,三代蜘蛛俠同場的經典畫面,成為超級英雄電影珍貴的歷史鏡頭。

《蜘蛛俠:不戰無歸》的三代蜘蛛俠同場畫面感動了萬千影迷。(網上圖片)

除了票房大收旺場,《蜘蛛俠:不戰無歸》亦創下另一成就,第一代蜘蛛俠杜比麥奎爾(Tobey Maguire)與「綠魔」威廉狄福(Willem Dafoe)創下健力士紀錄,。二人於2002年上映的《蜘蛛俠》初次登場,相隔近廿年參演《蜘蛛俠:不戰無歸》,取代演了17年「狼人」的曉治積曼(Hugh Jackman)成為最耐歷史的Marvel真人角色。

威廉狄福的演出依然精彩。(電影截圖)

近日有消息指杜比麥奎爾版蜘蛛俠將會現身《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),假若成真的話他將繼續打破紀錄。