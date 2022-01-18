韋史密夫兒子Jaden戴蜘蛛俠面具自拍　粉絲留言：加入MCU好事近？

由湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）成為去年唯一一部全球票房過10億美元的電影，目前電影的全球票房已經超過16億美元。電影除了帶來蜘蛛俠昔日的反派外，更帶來三代蜘蛛俠同框的畫面。然而除此之外，電影更疑似留下關於第二代終極蜘蛛俠的伏線。早前傳出Marvel Studios與韋史密夫（Will Smith）兒子Jaden Smith見面，莫非他將飾演這角色？



多元宇宙打開，讓Marvel Studios可以輕鬆引入不同宇宙的角色。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

據Twitter帳號「MyTimeToShineHello」指出，Marvel Studios正與韋史密夫兒子Jaden Smith見面，商討未來合作的機會。然而消息傳出後數天，Jaden Smith疑似在其Twitter回應有關傳聞，瞬間引起粉絲哄動。皆因當時他在Twitter上載一張戴上蜘蛛俠面具的照片，並寫下：「Wya I’m Tryna Swing By」。不少網民認為他此舉疑似確認了他與Marvel Studios見面的傳聞，更認為他將飾演第二代終極蜘蛛俠Miles Morales。

莫非Jaden Smith準備在Marvel電影宇宙（MCU）飾演第二代終極蜘蛛俠Miles Morales？（Jaden Smith Twitter 圖片）

皆因在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）及《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）曾留下Miles Morales的伏線。在前者的刪減片尾片段提到，當時由Donald Glover飾演的Aaron Davis，他被蜘蛛俠綁在車上。由於他未能脫身，只好向其姪子Miles求救，可惜Miles的電話轉至留言信箱。當時不少人認為，Miles就是Miles Morales。

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值得一提的是，在2020年初，當時知情人士DanielRPK曾在Twitter上透露：「喜歡Marvel電影宇宙（MCU）聰明的向多元化方向發展，我們初時見到全白人的6位復仇者，之後我們見到黑人版美國隊長（Sam）、第二代蜘蛛俠（Miles）、Marvel隊長（Monica）。亞洲人的尚氣及莎善、穆斯林的Ms. Marvel及幽靈刺客。」

電魔曾留下「黑人蜘蛛俠」的線索。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

至於在《蜘蛛俠：不戰無歸》時，由Jamie Foxx飾演的電魔知悉蜘蛛俠是白人時，對對方說：「我初時以為你會是黑人，我相信某地方會有黑人蜘蛛俠。」如此一來，Marvel Studios是否準備將黑人蜘蛛俠也引進Marvel電影宇宙呢？