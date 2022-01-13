【蜘蛛俠不戰無歸】全球上映不足一個月　官方曾修改部份畫面

由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等主演的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在去年12月中上映，然而電影在全球上映差不多近一個月，有影迷發現Marvel Studios已經修改過畫面。



連電影都有不同宇宙的版本，讓觀眾跌落多元宇宙空間。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

有已經重看的觀眾在網上發文，指出Willem Dafoe聽到「綠魔」呼喚的一幕略為不同，相信是Marvel Studios修改過相關畫面。除此之外，杜比麥奎爾及安德魯加菲登場時的畫面，也採用了新的電腦特效效果。

Twitter用戶@ThisDrinkIlike1表示，第一個版本是他在戲院看到的，當時原版有更多偷寫的鏡頭，同時也保留了面具的視覺；但第二條則著重近鏡，其中有「綠魔」面具近鏡下的不同角度。