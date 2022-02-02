67歲林青霞曬大頭靚相拜年　三字妙答粉絲「姐姐聚我」要求

大年初一不少明星都會在社交平台上跟粉絲拜年，今年已67歲的林青霞都不例外，日前她曬出靚相之餘更在微博上一一回應粉絲留言，「你問我答」相當有趣，有粉絲更留言「姐姐娶我」，成功令林青霞回覆！



林青霞息影多年，仍然深受網友喜愛。（VCG）

林青霞昨日（1/2）上傳一張自己短髮、戴着是鑽耳環並着上毛毛紅衣的大頭近照向粉絲拜年，她寫下：「今天是二O二二年的第一天，在這裡祝福大家虎躍龍門，虎虎生威，虎年行大運，最重要是身體健康，精神愉快。」

不過就因為她出po時已是凌晨4時多，有人說：「姐（過）加拿大時間哈哈哈」，她搞笑回應：「我是等着跟你們拜年呢。」

林青霞於大年初一跟粉絲拜年。（林青霞微博）

即睇林青霞與粉絲有趣「你問我笞」：

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在經過一輪粉絲熱烈道賀以及你問我答後，林青霞再寫下：「你們大家給我的所有祝福我都收到了，現在再迴向給你們。」更加上9隻小老虎的表情符號，十分可愛。