《Ｇ風暴》古天樂成首位破100億票房港人　仲有兩位緊隨其後爭第2

香港藝人古天樂主演的《G風暴》於去年上映六日後，火速被迫停映，票房暫時錄得600萬，一眾演員都期望香港戲院重開後，能繼續以《G風暴》和觀眾見面。據知《G風暴》在內地仍然熱映中，目前票房已破6億人民幣，古天樂更憑《G風暴》正式成為內地首位擁有百億票房的香港演員！



古天樂成為內地首位擁有百億票房的香港演員！（《G風暴》劇照）

跟據內地「貓眼」票房影人數據顯示，古天樂現時有69部作品，達成了100.06億票房，入行29年的他拍出多套叫好叫座的作品，更是公認的多產演員，一直努力為電影圈出心出力！反貪風暴系列的演員都有為古天樂感到高興，戲裡戲外都是好友的張智霖表示：「古仔是我合作最多的男演員，親眼見證他一路走來毫不容易。」而宣萱則指：「我們合作了很多次，他不但是一個好拍檔，也讓我學習到很多東西。」鄭嘉穎亦講到：「古仔一直以來的堅持終於得到了回報！」

究竟邊位有望成為第2人呢？（劇照）

至於哪位演員有望爭先成為第二位破百億票房的香港演員呢？據資料可見有兩位演員叮噹馬頭，一位坐擁96.28億票房，而另一位也差得不遠，足足有95.7億票房，而且兩位接下來都不乏大片在手，內地大片以及外語大片都等着上映，只是誰先一步達成100億就要看看電影映期而定了！

點擊即睇頭10位香港演員票房：