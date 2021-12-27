【2021電影】十大精美首映飛　《梅艷芳》黑膠唱片封套最有回憶

不少影迷對於戲飛都會有種執著，筆者在觀看觀映場後，不時都會有影迷為求收藏常美首映戲飛，而等到首映夜場散場再詢問觀眾可否轉讓，究竟年中有多少首映戲飛值得影迷如此花時間及心機都要收藏呢？

筆者決定為讀者嚴選十張常美首映戲飛，部分附上常美小禮品，完全看得出電影公司以及公關的用心。



年度香港電影《梅艷芳》勾起不少影迷的回憶。（劇照）

必數的當然是票房將近破6000萬的港人回憶現影《梅豔芳》，提及梅姐必定會想起她在舞台上的風采，首映當日除了有戲睇之外，電影公司更安排了音樂分享會予影迷重溫梅姐的名曲。因此首映飛設計成唱片封套以及CD一樣，封套就如平時所以的唱片封套，裡面的首映戲飛則設計成CD唱片一樣，圖片更用上梅姐著名的婚紗裝，讓人不禁想起梅姐曾說：「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」以及憶起梅姐着上婚紗獻唱《夕陽之歌》的一幕。

《真．三國無双》的首映戲飛極具江湖味。（劇照）

首映戲飛除了要夠別出心裁外，更要附合主題，大部分單看戲飛都已經十分能夠表達主題，就如《真．三國無双》的首映戲飛為例，電影公司想到以「廣發英雄帖」為概念，信封外套寫着「英雄帖」，內含一張戲飛，特別之處在於戲飛的背面寫下「致各路英雄豪傑，討伐董卓，十八路諸侯￼，全部就緒，只欠你一人。現誠邀您二零二一年四月二十七日（星期二）中國南方小島香港九龍艾斯龜亞（iSQUARE）集合，逐鹿英雄，一同見證三國時代誕生。」彷彿真的要跟戲中主角一樣，回到當代一同討伐董卓，親眼見到一眾三國的英雄人物。

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