倚天屠龍記│釋彥能獲周星馳賞識演《功夫》　28元月薪變近億身家

由王晶執導，林峯、文詠珊、邱意濃及雲千千主演的《倚天屠龍記之九陽神功》和《倚天屠龍記之聖火雄風》相繼上映，雖然兩集電影在網上討論度極高，但普遍為負評，而矛頭更指向兩位女主角邱意濃及雲千千。除此之外，其實還有值得留意的演員，就是曾參演《功夫》的武打演員釋彥能，而他這次在《倚天屠龍記》中飾演「成崑」。



古天樂及朱晨麗登場時間不算多。（《倚天屠龍記之九陽神功》劇照）

釋彥能本名張淑武，出生於1978年12月27日。他在12歲時皈依少林成為武僧，成為少林寺第32代弟子。他師從少林武僧總教頭德揚禪師，法號釋行宇。他曾代表少林寺武僧隊出訪歐美、東南亞等多個國家進行功夫表演和友好訪問。

釋彥能在少林寺11年，有傳媒指他在1994年時月薪僅得28元。在收入不足的情況下，他每日都要捱餓工作及練功。有時師兄為免他捱餓，都會分一些食物給他。雖然日子艱苦，但他沒有任何怨言，還不停研習少林武功，終於獲周星馳賞識。

林峯、文詠珊、邱意濃及雲千千是《倚天屠龍記之九陽神功》及《倚天屠龍記之聖火雄風》的主角。（《倚天屠龍記之九陽神功》劇照）

釋彥能在2003年從200多名試鏡的武打演員中突圍而出，獲周星馳邀他參演2004年上映的電影《功夫》，並在戲中飾演「十二路譚腿」苦力強一角。他進入演藝圈後還俗，成為一位武打演員，並在2011年改名為釋延能。他3年後在深圳成立「華人兄弟影業－釋彥能工作室」，同時改名為釋彥能。

談到自己的伯樂周星馳，釋彥能曾表示非常的感激：「記得有一次，周星馳知道我拍了一場非常危險的動作戲，弄到滿身是傷，他特別告訴我，一定要安全至上，如果自己體力已經透支，就不要拼了命去做，因為很容易受大傷。我當時很感動，因為他真的是關心我的安全，一句話就很暖心。」

在《倚天屠龍記》中飾演「成崑」的釋彥能，曾在《功夫》中飾演「十二路譚腿」苦力強一角。（《功夫》劇照）

釋彥能近年還獲徐克、甄子丹、成龍、劉德華、古天樂、謝霆鋒及吳京等賞識，片酬水漲船高。有傳聞指劉德華與釋彥能合作電影《新少林寺》時，前者特意向後者拜師學功夫，沒想到釋彥能當時指自己能力不足，未夠資格當劉德華的師傅，禮貌地婉拒了天王，謙遜的態度讓他獲得得到更多人的欣賞。

除了電影事業外，釋彥能近年亦有在香港置業，以3千多萬在屯門購下豪宅獨立屋，短短一年升價超過一倍，據了解，現已接近8,000萬。因為捱過更懂得幫助別人，釋彥能亦不忘慈善，捐過不少物資到窮鄉僻壤，也贊助鄉村女子足球隊。

《新少林寺》由劉德華、謝霆鋒、成龍、范冰冰及吳京主演。（《新少林寺》劇照）