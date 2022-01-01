2021香港電影票房結算　《梅艷芳》$6170萬奪冠《假冒》打入十大

經歷了2020年，新冠肺炎肆虐的一年，戲院曾勒令停業多達110日，連帶票房都受到嚴重影響。踏入2021年，戲院在2月18日（年初七）作有限度重開，令大家有機會入場看賀歲片。而率先登場的有《拆彈專家2》、《狂舞派3》，結果來到年尾結算，兩片都順利打入年度香港電影票房十大，而年度冠軍就是仍然上映中，票房更高達$6,100萬的《梅艷芳》。

《拆彈專家2》由聖誕變賀歲片，無損票房表現。（電影劇照）

戲院重開後，《拆彈專家2》由聖誕電影立即變成賀歲片，而一早落實是賀歲檔上映的《狂舞派3》亦順延到初七見大家，結果一部夠爆，一部夠狂，分別為帶來$1,948萬及$874萬票房，完全喚醒大家重投入戲院睇戲的興趣。隨後的作品亦略見成績，漸入佳景，包括港產片《一秒拳王》，3月上畫擊出$1,705萬的驕人成績。

《一秒拳王》為周國賢摘下香港電影評論學會男演員獎，奈何限聚關係一直未能整個劇組出來食飯慶祝。（劇照）

數字令人興奮，話題更令人亢奮，隨後上畫的幾部富本土特色的電影，一樣交出亮麗成績，包括向港式黑社會電影致敬的《手捲煙》、關注露宿者問題的《濁水漂流》、以香港殘奧運動員蘇樺偉故事做藍本的《媽媽的神奇小子》，都一一帶領港片創下不俗成績。

以香港殘奧運動員蘇樺偉故事做藍本的故事，成功掀起熱潮。（《媽媽的神奇小子》劇照）

而去到年底戰況更激烈，由盧瀚霆（Anson Lo@MIRROR）主演的《假冒女團》，雖然是處男作，但人氣帶動及粉絲多次入場刷數下，成功跑出$773萬票房，成功打入第八位，可見神徒威力不可忽視。

由盧瀚霆（Anson Lo@MIRROR）主演的《假冒女團》，成功跑出$773萬票房，成功打入第七位。(《假冒女團》劇照)

至於更驚喜的，是由11月12日上畫的《梅艷芳》激起高潮，開畫首日已大收$311萬，以香港電影來說是極高的數字，而且電影上畫接近2個月，聲勢未減，至今仍然上畫中，但票房已達到$6,172萬，破了星爺兩部作品《功夫》$6,127萬及《少林足球》$6,073萬，相信好快都會超過《那些年，我們一起追的女孩》$6,186的數字，名列香港電影票房第二位，第一位為《寒戰II》（$6,682萬）。

點擊睇2021香港電影票房十大

（註︰文章內票房數字由各大電影公司提供，與最終數字可能會有所出入）