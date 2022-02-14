《捉鬼敢死隊》導演Ivan Reitman離世　終年75歲

曾執導《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）系列電影、《龍兄鼠弟》（Twins）、《幼稚園特警》（Kindergarten Cop）及《威龍二世》（Junior）等多部賣座喜劇電影的資深電影製作人Ivan Reitman，在美國時間星期六（2月12日）晚離世，終年75歲。
Ivan Reitman的家人在受訪時確認了他的死訊，指Ivan Reitman在位於加利福尼亞州蒙特斯托的住所睡夢中安詳離世。入行近55年的Ivan Reitman憑《捉鬼敢死隊》系列成名，而在《捉鬼敢死隊》前，他曾製作過過多部喜劇，其中包括監製《動物屋》（National Lampoon's Animal House）及執導《Meatballs》及《Stripes》。與多位荷里活一線影星，如Bill Murray及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）等多次合作。
而Ivan Reitman的兒子Jason Reitman亦是導演，後者在去年接父親棒，執導第3集《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）。新一集中新舊交替，除了有少年捉鬼接班人之外，上兩集的元祖級《捉鬼敢死隊》角色亦有回歸。當時Jason Reitman出席活動時表明：「這部電影是我想拍出來獻給我父親與女兒的。」
Ivan Reitman突然離世，在此之前，他還開發8部影視作品，其中包括劇集《Ghostbusters: Ecto Force》和《Stripes》，另有一部動畫《捉鬼敢死隊》等。
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