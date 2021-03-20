《女子監獄》周秀娜鍾欣潼做大家姐　邊個接任魯芬成惡霸大山婆？

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-20 07:30

出品人伍健雄（雄叔叔）18日晚，在個人IG發布一連串「本地製作」會開拍的電影，當中將會有全新《女子監獄》，由伍健雄監製，呂美鳳執導，打造全女班監獄惡鬥電影，當中會由鍾欣潼、周秀娜、吳千語、吳家麗領銜主演，陳瀅、李彩華、陳庭欣、陳欣妍、郭奕芯、陳嘉莉亦會參與演出。

全女班出演《女子監獄》，演員包括鍾欣潼、周秀娜、吳千語、吳家麗領銜主演，陳瀅、——李彩華、陳庭欣、陳欣妍、郭奕芯、陳嘉莉。（《女子監獄》電影海報）

從新版海報可見，周秀娜與鍾欣潼坐正中位置，相信其中一人會是獄中大家姐，亦即是當年鄭裕玲（Dodo姐）角色。至於大家最想知由誰接棒做惡霸大山婆。據消息人士透露，將會是沒有在海報出現的李彩華擔任，可算是她演藝路上一大挑戰。

回顧上一套同樣題材的《女子監獄》，於1988年上映，當時由鄭裕玲（Dodo姐）、夏文汐、馮寶寶、陳加玲、魯芬主演，當時講到鄭裕玲已是積犯，是監獄的常客，不過在她早前出獄後魯芬成為了獄中的大家姐，及後兩人一直鬥個你死我活。

鄭裕玲跟魯芬在戲中爭做大家姐。（影片擷圖）

其實《女子監獄》係已故演員魯芬的處女作，更是由曾志偉親自邀請，首次擔任山東婆角色已奠定惡人形象，戲中她跟夏文汐、鄭裕玲互毆的場面更是令人印象深刻，一次更被失控的夏文汐刮花臉部變成了「花面貓」，最終被鄭裕玲、馮寶寶和夏文汐合力打敗而倒台。

點擊回顧《女子監獄》精彩畫面：

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相信今次《女子監獄》會繼續延續打鬥戲，今次可以睇到阿嬌拍動作片，而周秀娜曾在採訪中提及拍攝《女子監獄》時，自己會變成男人婆，不過不拍戲時會跟阿嬌傾女人經，未知兩人是否就是戲中鄭裕玲跟魯芬的關係呢？