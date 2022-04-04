月老影評｜九把刀繼《那些年》後最大突破？將佛家哲理融入愛情片

【月老影評／月老分析／Disney+／九把刀／柯震東／王淨／宋芸樺／馬志翔】九把刀的中二熱血愛情故事，總是非常對我的口，這次的《月老》，九把刀自述說：「本片是我的一切，我真的很愛這個世界，想念我的狗、想念剛離去的母親。」



在看完電影後馬上補上了《月老》的小說，讓我非常驚訝九把刀對故事的改編巧思與塑造世界觀功力，電影拉出了與小說完全不一樣的層次。電影從以往簡單的校園愛戀，隨後把視角轉到陰陽兩界的生死輪迴，最後仍扣回人世間的情愛緣份上面。

【圖輯】網民一致認同這幾幕極催淚！點圖放大看更多《月老》經典場面及劇照👇👇👇

+ 19

我們都希望死後的世界能存在，離去的人事物得以用不同方式陪在我們身邊；也希望真的有月老偷偷幫我們牽著紅線，找到我們命定的另一半。電影就算用了科幻、奇幻的陰間世界包裝，九把刀心中的那份純情還是從中透了出來，令人感動。

【圖輯】點圖放大看《月老》呈現的「死後世界」👇👇👇

+ 7

演員的話，柯震東在演技上有不小的突破，整部電影都哭得好醜，敬業敬業；王淨的演出給我一種濃濃的日系少女感，敢愛敢恨直來直往，好可愛；最後個人的演員MVP給了宋芸樺，有趣的是，單看預告和海報以為芸樺戲份不多，結果沒想到搶了我整部戲的目光。芸樺在這部的表演比以往更加成熟、內斂，也更有情感層次，非常驚艷。

【相關圖輯】柯震東演技大突破！喪煲GV勤練男男情慾姿勢：其實需要技巧點圖放大看《金錢男孩》劇照及預告截圖👇👇👇

+ 5

總結來說，我非常享受《月老》的觀影過程，它是今年台灣下半年最強檔的商業國片，滿滿的幽默與感動之餘，技術層面也無可挑剔，韋禮安的片尾曲我近期照三餐拿出來聽、視覺特效絕對是近年國片中我看過最好的一部。電影中所有演員都表現非常出色、各司其職，劇情編排充滿著九把刀獨特的浪漫與價值，不僅讓我們看見了對於生死輪迴的叩問，也讓我們感受到了純真無邪的愛情。

【圖輯】有大便又有「粗口」楷音？點圖放大看《月老》中阿綸的20次輪迴👇👇👇

+ 16

題外話：看完小說後，我真的好想看到月老大戰邱比特啊！！

【總分 8 / 10】



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《月老》觀後感 /「下輩子如果還記得你，我們死也要在一起。」