《怪獸與鄧不利多的秘密》入場懶人包　鄧葛情話慘被刪新怪獸搶鏡

明天（4月21日）戲院重開，大家餓咗3個月，終於可以衝入戲院睇番部戲。多部荷里活大片已經排晒隊想贏個一馬當先，其中最高討論度的，相信是挾住系列電影之勢的《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore），今次更是尊尼特普（Johnny Depp）受家暴案易角影響下，換上麥斯米克森（Mads Mikkelsen）演繹，結果令人喜出望外，到底佢有咩魔法令人愛上呢？



《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）將於4月21日上映，雖然遲過其他地方，但已經唔算好遲。（imdb）

鄧葛情史曝光

電影最引人關注是今集將會交代葛林戴華德與鄧不利多多年的恩怨，講恩怨其實是戀情，上集已透露二人曾經結下血盟，所以鄧不利多絕不能向對方出手，而今集二人的關係更加浮面，並講出一些昔日情話。電影內地版上畫時，更加要刪除這6秒內容。被刪減的台詞是提到鄧不利多（祖迪羅Jude Law 飾）與葛林戴華德（麥斯米基辛 Mads Mikkelsen 飾）的愛情對白，包括︰「我當時愛著你」和「我和蓋勒特墜入愛河的那個夏天」。香港版應該會安全渡過，大家要入場認真聽清楚。

來到第三集，艾迪烈柏尼不再是故事的主線。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

祖狄羅飾演的鄧不利多，今集將有綿綿情話要講。（《怪獸與鄧不利多的秘密》角色海報）

尊尼特普失去了一切？

因為家暴案，尊尼特普被劇組抽起，冇得繼續演葛林戴華德，原本大家都對他的邪氣演繹非常讚歎，更指他的離開會令系列失色不少。不過當華納兄弟公告接任人為有「丹麥國寶級影帝」之稱，演過《新鐵金剛智破皇家賭場》、《奇異博士》反派的麥斯米克森（Mads Mikkelsen），大家似乎由唾棄變觀望，而當電影上畫後，不少觀眾更大讚麥斯的演出更為對味。最大分別是尊尼擁有的邪氣帶點玩味，似魔盜王的特質，但麥斯的風格更具貴氣，其低調及陰沉的戲路，令角色更具「斯文敗類」，高深莫測的感覺，更附合黑巫師的設定。正所謂唔怕你貨比貨，今次麥斯正好做出最怕你唔識貨的定律。

今時今日如果你問尊尼特普成世人做得最錯係咩事，相信大家都識搶答。（《怪獸與牠們的產地》劇照）

麥斯米克森多一份「黑巫師」的魅力，令影迷完全收貨。（《怪獸與鄧不利多的秘密》預告截圖）

人面蠍尾獅登場

故事發展到第三集，劇力的佔比會較重，相比起第一、二集，不斷有奇珍異獸出現的歡喜，會較內歛。重點明顯是鄧不利多，不過作為《怪獸與牠們的產地》系列作，怪獸仍是不可或缺，系列中的玻璃獸和木精最為出名，而今集又有更多新款怪獸出場，其中在預告率先同大家見面的有外型似龍蝦的人面蠍尾獅，又有具霸氣的鳥首翼龍，以走難得走可愛風的麒麟。

人面蠍尾獅係今集出現的新怪獸。（《怪獸與鄧不利多的秘密》預告截圖）

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魁登斯身世曝光

今集最想睇到，是上集結尾，揭曉魁登斯擁有召喚鳳凰能力的「鳳凰血脈」，這舉動即代表他與鄧不利多家族有密切關係，為第二集投入最大的彩蛋。而且魁登斯的全名是Aurelius Dumbledore，推敲他就的真正身分是鄧不利多細佬阿波佛個仔，所以來到今集將會有更多鄧不利多的家族史公開，哈利迷會相當滿足。