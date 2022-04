怪獸3｜搶鏡過鄧不利多基情！盤點戲中7隻奇獸　邊隻先係最可愛？

魔法迷等了4年!經歷換角、疫情延檔,改編自J·K·羅琳筆下的《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them),《怪獸系列》的第三部電影《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)終於將在4月21日於香港上映。



魔法世界最著名的奇獸飼育學家「紐特」,曾被這樣形容:「不管是何等怪物,你都能在牠們身上看見可愛之處。」在電影《怪獸與牠們的產地》出沒的奇獸大約超過20種、續集《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)也至少有10隻神奇生物登場,雖然第三集重點放在黑巫師追隨者與鄧不利多陣營的角力之戰,還是有一些可愛(可怕)的奇獸現身!

以下內容沒有劇透,請大家安心閱讀



一、木精

先讓我們從老朋友開始複習,由樹葉和樹枝組成的纖細身軀,體型嬌小、有自然保護色(?),總是待在紐特衣服口袋裡、戲份堪稱存在感最高的奇獸「木精」,第三部當然也不能缺席!最黏人、一被忽略就生氣的「皮奇」再度出場,這次是不是又能擔綱最佳小幫手助攻呢?

二、玻璃獸

紐特皮箱內的熟面孔再一隻!黑色蓬鬆的毛、圓滾滾的體型、長長的嘴巴、最愛任何閃亮亮的東西…人氣王「玻璃獸」在第三集也有戲份,成為紐特這次冒險的一員,還首度公開了牠的名字叫「泰迪」(太可愛了吧)。

三、鳳凰

《怪獸與葛林戴華德之罪》、《哈利波特》世界裡都出現過的「鳳凰」,據說死後可以重生,並與古老的鄧不利多家族締結過神秘的盟約,這隻神聖的紅色鳥類奇獸眼淚還有治傷功效。

四、人面蠍尾獅

大家看預告的時候,應該也疑惑一群「大龍蝦」怎麼在厄克斯泰格監獄中爬行(笑),其實這些是「人面蠍尾獅的寶寶」,成年模樣會是一種有著人類的頭、獅的身體和蠍子一樣的刺尾的巨大肉食動物(抖),在第三部電影中擔綱地牢守護者。

五、鳥首翼龍

紐特昏迷中,突然從皮箱裡冒出來神救援的就是這隻「鳥首翼龍」!剛開始明明體型不大,一瞬間可以快速膨脹成一顆熱氣球飛上高空,再變身大型鳥類展翅高飛,在預告片中佔盡風頭~

六、麒麟

預告中,紐特緊緊抱在懷裡的這神秘生物,纖細的四肢、毛茸茸的耳朵…你是不是也誤認成「小鹿斑比」(笑),其實是珍稀的神獸「麒麟」,清澈的雙眼可以辨識人真實的靈魂,另外還有一個隱藏版能力妞妞們進影廳就能知道。

七、謎蹤鳥

一身鮮豔的藍、紫毛色…大家在觀影時不能錯過電影中野生出沒的這群「謎蹤鳥」,擁有瞬間移動能力大絕招的牠們,常常突然在「啵!」一聲現身,整群出沒畫面會超歡樂~

