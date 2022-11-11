黑豹2｜第四階段完結　英雄電影熱潮告終？Marvel背負的時代意義

【黑豹2／Marvel／第四階段】《復仇者聯盟4：終局之戰》後的Marvel影視作品（即第四階段電影及劇集）質素參差而為人垢病，甚至有網民會故作脫俗般，藐視如今在影視流行文化上佔一席位的超級英雄電影，然而，英雄作品的傳承其實有其時代意義與責任，或許大家可能從未想過英雄類型作品（Genre）所承載的歷史分量，可能遠比你預期來得的還要重很多。



【相關圖輯】一文睇晒MCU未來3年上映時間表 一年推兩集《復仇者》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

英雄類型作品的發展源遠流長，最古早甚至可以追溯到大約公元前2600年，被視為首個英雄作品的美索不達米亞文學——以用楔形文字刻在泥版上的《吉爾伽美什史詩》（又譯《基加美修史詩》或《鳩格米西史詩》），故事主人翁「吉爾伽美什」（Gilgamesh／阿卡德語：𒄑𒂆𒈦）不只被視為大部分英雄人物的原型，不少故事情節都被後世挪用。時至今日，我們仍然可以各個不同的作品中，窺見《吉爾伽美什史詩》的影子。（最明顯的例子就是公元前數百年的故事《挪亞方舟》）

【相關圖輯】「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出 全裸上陣肉搏魁隆（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

史上第一個英雄「吉爾伽美什」

《吉爾伽美什史詩》雖然只有3,000多行，但探討的主題內容甚廣。「吉爾伽美什」作為古典英雄，其英雄歷程與現今的超級英雄略為不同，以盡量不劇透的情況下概括來說，他猶如全球人類男性命運共同體，呈現了人類誕生以來大部分典型男性的成長心路歷程，比起時下流行的超級英雄作品「犧牲小我完成大我」的故事，《吉》的冒險更像是成為自己心靈救贖的英雄。

吉爾伽美什的啟蒙關鍵：永生人類「烏塔納皮旭」

吉爾伽美什因摯友離世萌起對死亡的恐懼，為求參透生死的真相，他不顧一切渡船到「彼岸」見到「烏塔納皮旭」——在遇上大洪水前事先準備一隻大船救災而成為唯一獲得永生的人類——並接受永生的試練，然而，無論他多麼努力仍然挑戰失敗。雖然吉爾伽美什沒有得到永生，卻獲得了啟蒙，放棄神格的他歷盡滄海桑田，重返鄉故時終於醒悟出人類的價值，而筆者相信最容易讓年輕人理解的簡短說法，很可能就是「一即是全、全即是一」。

美索不達米亞神話中的古典英雄「吉爾伽美什」。（Musée du Louvre）

由第一部古典英雄神話《吉爾伽美什史詩》起，英雄類型作品至今4600年間經歷過無數次的蛻變，終轉化成較為入世的超級英雄電影，假如再沒有後人繼承並繼續拓展英雄類型的作品的話，實屬可惜。我們下回再續。

圖為刻有《吉爾伽美什史詩》第五個章節的泥版。（The Sulaymaniyah Museum）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：超級英雄片溯源，Marvel電影宇宙的歷史意義】