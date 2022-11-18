黑豹2｜水底民族竟是真？納摩源自一個你不知道的真實世界古文明

之前，我們提到了Marvel透過超級英雄作品，傳承了人類從公元前2600前就有的英雄類型作品，並將它以更為通俗和入世的模樣展現給21世紀的觀眾欣賞，更成功「活化」了上古時代的女神們，將祂們融入超級英雄作品當中。那你知道近日上映《黑豹2》裡，全新水底國度塔牢金﹙Talocan﹚的原型，在現實世界中又是哪一個國家嗎？



看完《黑豹2》的你，還記得納摩在自我介紹時說了什麼嗎？有人叫他納摩，有人叫他羽蛇神，也有人叫他庫庫爾坎，除了第一個名字似乎是原創，另外兩個名字，其實都反映了該角色以及整個水底國度的靈感，都是來自美洲古文明。

【圖輯】納摩源自美洲古文明「奧爾梅克文明」（點圖放大看更多《黑豹2》塔牢金民族原型👇👇👇）

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現實世界的羽蛇神﹙Feathered Serpent）來自公元前約1200至400年，發源於墨西哥中南部的古老文明「奧爾梅克文明」﹙Olmec﹚，又被瑪雅人稱為庫庫爾坎（Kukulkan）。相傳作為祭司守護神的衪掌管雨水，為人類帶來了雨季及穀物的豐收，此外還發明了書籍、曆法，同時還代表著死亡和重生。傳說中，在暴風雨罹難或淹水死亡的逝者都會下去由羽蛇神掌管的水底國度｢Tlālōcān｣﹙讀音就如塔牢金﹑Talocan﹚。

由於MCU版的塔牢金與現實世界的｢Tlālōcān」實在有太多相處的地方，有網民批評Marvel此舉是典型的文化挪用。然而，筆者認為Marvel即使這次稍為缺乏原創性，但卻「貼地」地將一般人認為難以消化的古文明足本在大銀幕呈現，成功以電影的形式「活化」人類非物質文化遺產。﹙畢竟現代人很忙，一般也沒興趣特地去博物館了解這些東西，但兩個多小時看部電影就很OK。這次看《黑豹2》可以被動地長知識，不是很好嗎？﹚

【圖輯】點圖放大看更多《黑豹2》水底國度塔牢金的照片👇👇👇

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另外，Marvel此舉聰明之處，就是可以把《黑豹2》的塔牢金與死對頭DC的超級英雄作品《水行俠》的阿特蘭提斯作出明顯區分。即使兩者都是水底國度，但看起來卻很不一樣，《黑豹2》主創團隊還下重本成做水底拍攝，可謂誠意十足。不過，Marvel在打造塔牢金花的心思，除了表面看得到的華麗場面，背後還暗藏著一些更深層的意涵。

納摩的角色原型源自美洲古文明。（《黑豹2》劇照）

《黑豹2》與殖民主義的想像



Marvel在《黑豹2》對殖民主義的想像跳脫了現實世界的無奈，根據社會學家孔誥烽於一本中亞研究書籍裡面提到，在被壓迫的民族尋求自救的案例中，假如沒有外部大國支持，他們面對打壓時將會遇到極端暴力事件，包括98年前的北愛爾蘭﹑車臣及西班牙巴斯克地區。MCU裡，塔牢金民族則打破了這個框架，他們在面對打壓時沒有淪為殖民地，即使沒有外部大國支持仍能明哲保身，選擇躲到海底深處建構理想國，最終成為一個海底烏托邦。

塔牢金民族於深海建立隱世烏托邦。（《黑豹2》劇照）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：超級英雄片溯源：《黑豹2》之塔牢金民族】