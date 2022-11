Marvel超級英雄電影《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)上周正式上映,累積票房達3億3000萬美元(約25億7400萬港元),當中北美本土票房佔1億8000萬美元(約14億港元),創下北美11月最高開畫票房紀錄,成績僅次於另一Marvel電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)。

《黑豹2》票房成績相當理想。(劇照)

《黑豹2:瓦干達萬歲》現時在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的好評度為84%,雖然較上一集遜色,但普遍獲得好評,而在CinemaScore的觀眾評分更達到A級,為本年度上映的超級英雄電影中評價最高。

查特域克保斯曼離世令《黑豹2》劇情有大改動。(劇照)

由於《黑豹2》未能在內地上映,相信難以超級上集13億4600萬美元的票房成績,且看能否超越《奇異博士2》,收破10億美元。