黑豹2︱納摩小褲仔藏巨鵰疑被和諧「磨平」粉絲要求還原真實尺寸

【黑豹2／納摩】《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）自上映以來好評幾乎一面倒，在國外影視網站「爛蕃茄」更獲得高達95%觀眾評分的好評，不過有眼利的網民發現，新戲的全新角色納摩（Namor）在預告中的小弟弟，在正片版本竟然被和諧。



《黑豹2》劇情提到瓦干達（Wakanda）和塔牢金﹙Talocan﹚雙方大戰，從預告畫面中可以看到，納摩的敏感部位明顯隆起，然而，有眼利粉絲在院線版發現該處明顯經過後期製作「磨平」，在Twitter發文批評Marvel糾枉過正，並質疑：「為什麼要這麼做？」畢竟男性該處在穿著貼身衣物時隆起實屬平常，而片中該男星看來亦沒有突然起生理反應，於是事件爆出後引起大量網民批評，更要求片方還原所有疑似被「磨平」的畫面。

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其實納摩在《黑豹2》登場後人氣急升，幾乎榮登MCU第四階段全部新角色中最受歡迎的超級英雄，近日更傳出Marvel不止計劃為納摩開拍獨立影視作品，納摩及舒莉更會因為各國爭奪汎合金（Vibranium）而成為MCU第五階段的磨心，相關故事線更會牽涉已經成為新任美國隊長的飛隼（Falcon）、寒冬戰士（Winter Soldier）和全新英雄團體「Thunderbolts」。

雖然MCU第四階段作品人氣不及從前，但以17部電影和劇集鋪墊的內容量來說，看來Marvel粉絲可以更加期待一下MCU未來的發展。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：【黑豹2】納摩私處經後製磨平 網民批評糾枉過正集體要求還原】