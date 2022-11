9個MCU第4階段你必須認識的英雄《復4》洛基已死咁劇版主角係乜水

【黑豹2/Marvel/第四階段】除了《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)以外,連同11月25日於Disney+上架的《銀河守護隊假日特別版》(The Guardians of the Galaxy Holiday Special),由電影《黑寡婦》開始的Marvel電影宇宙的第四階段就正式結束,當中包括了必看劇《溫黛與幻視》(WandaVision)、《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)及《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)等總共17部作品(若連同《我是樹人》(I Am Groot)則為18部)。



是否總覺得好像沒有這麼多部作品?那肯定是因為你看漏了……如果你打算繼續看Marvel未來的影視作品,第四階段那些「片債」就總得還(假設你漏看某些第四階段的作品,那一定不知道《復4》被消失的某個女角早就出現了…)。

【圖輯】原來有18套咁多!點圖放大了解Marvel電影宇宙第四階段有什麼影視作品👇👇👇

明年二月中上架的《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)MCU就會踏入第五階段,當中還有一個你必須先認識的關鍵角色才能看得懂電影,以下就為大家來介紹,第四階段你有可能不小心錯過了,或者看過但還是搞不清楚是誰的超級英雄們:

一、黑寡婦「Yelena」

相信有看過電影《黑寡婦》和劇集《鷹眼》的影迷都自認相當了解這個角色,所以筆者也不打算仔細交待,但有一點必須要講清楚的是,Yelena嚴格來說並非「第二代黑寡婦」,因為在「Red Room」裡面受過訓練的全部都是黑寡婦。

據外媒《Screen Rant》報導,飾演Yelena的科倫絲佩芝(Florence Pugh)已經與Marvel簽下兩部新戲片約,當中包括暫訂於2024年上映的《Thunderbolts》以及一部未公佈的電影,因此還未看《黑寡婦》的務必要補回來。

【相關圖輯】黑寡婦|網民嘲Florence Pugh棉花糖身形 「取笑是無任何幫助」(點圖放大瀏覽👇👇👇)

二、「女鷹眼」Kate Bishop

Kate Bishop兒時在《復1》中的紐約之戰被鷹眼所救,於是從小就成為鷹眼的狂粉,長大後的她因為偷了浪人裝而引起了奇連的注意,接受對方訓練最後成為「女鷹眼」。在劇中,Kate Bishop不止單挑黑寡婦Yelena,更和蜘蛛俠、夜魔俠的頭號敵人「金霸王」(Kingpin)大戰,實力不容小覷。

有報導指,飾演Kate Bishop的女星希莉辛菲 (Hailee Steinfeld)在去年年底被直擊現身《蟻俠3》的片場,所以極有可能在正片出場。此外,Kate Bishop一角極有可能跟足原著漫畫,連同其他已於第四階段登場的新角色,在MCU組成超級英雄團體「少年復仇者」(Young Avengers)。

【相關圖輯】鷹眼|大結局完整分析 20彩蛋終揭神秘勞力士手錶主人(點圖放大瀏覽👇👇👇)

三、「Power Broker」Sharon Carter

前「13號特工」Sharon Carter於《美國隊長3:英雄內戰》因協助美國隊長而遭到政府通緝被迫隱藏行蹤,直接在《復3》、《復4》消聲匿跡,其後終於在第四階段的劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)再度現身,並協助飛隼(Falcon)、巴基(Bucky)與齊莫(Zemo)完成任務。劇中並沒有詳細交待Sharon Carter在這些年間的行蹤,有外媒猜測她很有可能是被外星人斯克魯爾族(Skrull)捉走並成為反派角色,假如這個推斷是真的話,相信Sharon Carter未來肯定會在MCU再度登場。

【相關圖輯】細數20位演員MCU出道價 梁朝偉演文武傳袋6000萬排第二?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

四、神威雷神(Mighty Thor)

《雷神奇俠4:愛與雷霆》的片尾彩蛋中,妮妲莉寶雯(Natalie Portman)飾演的Jane Foster離世並進入了英靈殿,根據原著漫畫的情節,Jane Foster會化身成為全新的女武神復活,看來觀眾存未來似乎有望再次見到妮妲莉寶雯回歸MCU,然而據知妮妲莉寶雯目前與Marvel暫無合約,所以一切還是未知之數。

另外,妮妲莉寶雯版的雷神正確名稱為「神威雷神」而非「女雷神」。

【相關圖輯】點圖放大看「妮妲莉寶雯操肌前後對比」👇👇👇

五、白幻視(White Vision)

與Marvel合約完結的還有飾演幻視的保羅貝特尼(Paul Bettany),不過比起妮妲莉寶雯,看來保羅貝特尼回歸MCU的機會則高很多。

至於白幻視又是誰呢?其實在MCU中嚴格來了已經出現了三個版本的幻視,一個是在《復3》中被奪走心靈寶石而死亡的幻視;一個是在「紅女巫」利用超能力改寫現實創造出來,只可以存活於「The Hex」現已消失的幻視;還有一個則是天劍局(S.W.O.R.D.)利用幻視的身體零件改造出來的「白幻視」。

劇集《溫黛與幻視》中,由「紅女巫」創造出來的幻視與白幻視大戰,幻視將記憶傳送給白幻視讓「它」覺醒,其後白幻視便飛走,到劇集結局仍沒有交待其去向。近日有傳由「紅女巫」擔正的獨立影視作品即將於明年九月開拍,看來白幻視有很大的機會再次現身。

【相關圖輯】溫黛與幻視|一文看清9集60個彩蛋 伊莉莎伯奧遜化身紅女巫最驚喜(點圖放大瀏覽👇👇👇)

六、「TVA」版洛基

有人誤以為於《復3》被魁隆殺死的洛基「翻生」了,這樣想就大錯特錯!想不到數年前古一於《復4》解釋MCU多重時間線的運作,至今仍然有人沒看懂…還沒搞懂的麻煩去Disney+重溫《復4》。

雖然劇集《洛基》2021年上架,但「TVA」版的洛基於2019年的《復4》早已登場。還記得劇情提到復仇者聯盟透過量子隧道進行「時空攔劫」(Time Heist)的劇情嗎?Iron Man聯同美國隊長、變形俠醫和蟻俠重返《復1》紐約之戰的時間線,卻不小心引發了古一提到的「時間變異」(Time-Variant):主宇宙的洛基依舊在《復1》戰敗,最終於《復4》被魁隆(Thanos)殺死;「TVA」版的洛基則在紐約之戰成功偷取宇宙魔方(Tesseract),但卻遭到「時間變異管理局」(TVA)逮捕。

【相關圖輯】洛基|大結局10大重要彩蛋分析 時間變異管理局掌舵人壓軸亮相(點圖放大瀏覽👇👇👇)

「TVA」版洛基之所以能夠比主宇宙洛基獲得更多粉絲的喜愛,主因是劇集的安排讓「TVA」版洛基擁有更完整的成長曲線,讓角色比主宇宙的更豐富。同時,劇集《洛基》於爛蕃茄網站獲得92%新鮮度,幾乎與獲得93%新鮮度的《蜘蛛俠:不戰無歸》齊名,屬於第四階段必看的作品。

七、女洛基「Sylvie」

「變異版」的洛基當然不止一個,除了「TVA」版洛基,還有女洛基Sylvie,不過即便擁有與洛基共同的成長背景,Sylvie的身世卻比他悲慘許多,於是性格變得更多極端,憤世嫉俗的她在《洛基》的一個舉動更觸發了《蟻俠3》的危機。

第五階段的《洛基2》早於今年1月開拍,暫訂明年夏季在Disney+上架,可見Sylvie肯定會回來MCU,還沒看《洛基》的網友們趕快補看回來吧。

八、征服者康(Kang the Conqueror)

其他MCU第四階段的影視作品未必要急著看,但有一部劇則有需要趕快補看回來,因為將於明年2月上映的《蟻俠3》的大反派,早於《洛基》已經登場。但由於一旦介紹這個人物,很有可能就會不小心劇透了《洛基》以及《蟻俠3》,為免影響大家觀影的心情,看來筆者就只能在此封口啦。

《蟻俠3》的大反派,早於《洛基》已經登場。(《洛基》劇照)

九、尚氣(Shang-Chi)

在早前釋出的《蟻俠3》預告中,以下這一個畫面似乎暗示著量子領域原來藏一個大城市,城中轉動的巨環更和十環看來極為相似,看來關於十環的秘密,勢必會於即將上映《蟻俠3》有更多的解釋。

《蟻俠3》暗示著量子領域原來藏一個大城市。(《蟻俠3》劇照)

另外據外媒《Comicbook》報導,「尚氣」劉思慕表示在得知Destin Daniel Cretton執導《復仇者聯盟5》後恭喜對方,更稱「很高興再次跟他合作」,疑似默認了角色將會再次於第五階段最關鍵的電影登場,看來即便大家就算多不喜歡尚氣這個超級英雄(或者這個演員),都有必要把《尚氣》補看回來了。

好啦,以上就是筆者認為在第四階段必須認識的英雄們,如果大家對Marvel的相關內容有興趣,可以點擊以下的連結了解更多。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:生跛,原文:9個MCU第四階段你必須認識的英雄】