9個MCU第4階段你必須認識的英雄《復4》洛基已死咁劇版主角係乜水

【黑豹2／Marvel／第四階段】除了《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）以外，連同11月25日於Disney+上架的《銀河守護隊假日特別版》（The Guardians of the Galaxy Holiday Special），由電影《黑寡婦》開始的Marvel電影宇宙的第四階段就正式結束，當中包括了必看劇《溫黛與幻視》（WandaVision）、《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）及《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）等總共17部作品（若連同《我是樹人》（I Am Groot）則為18部）。



是否總覺得好像沒有這麼多部作品？那肯定是因為你看漏了……如果你打算繼續看Marvel未來的影視作品，第四階段那些「片債」就總得還（假設你漏看某些第四階段的作品，那一定不知道《復4》被消失的某個女角早就出現了…）。

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明年二月中上架的《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）MCU就會踏入第五階段，當中還有一個你必須先認識的關鍵角色才能看得懂電影，以下就為大家來介紹，第四階段你有可能不小心錯過了，或者看過但還是搞不清楚是誰的超級英雄們：

一、黑寡婦「Yelena」

相信有看過電影《黑寡婦》和劇集《鷹眼》的影迷都自認相當了解這個角色，所以筆者也不打算仔細交待，但有一點必須要講清楚的是，Yelena嚴格來說並非「第二代黑寡婦」，因為在「Red Room」裡面受過訓練的全部都是黑寡婦。

據外媒《Screen Rant》報導，飾演Yelena的科倫絲佩芝（Florence Pugh）已經與Marvel簽下兩部新戲片約，當中包括暫訂於2024年上映的《Thunderbolts》以及一部未公佈的電影，因此還未看《黑寡婦》的務必要補回來。

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二、「女鷹眼」Kate Bishop

Kate Bishop兒時在《復1》中的紐約之戰被鷹眼所救，於是從小就成為鷹眼的狂粉，長大後的她因為偷了浪人裝而引起了奇連的注意，接受對方訓練最後成為「女鷹眼」。在劇中，Kate Bishop不止單挑黑寡婦Yelena，更和蜘蛛俠、夜魔俠的頭號敵人「金霸王」（Kingpin）大戰，實力不容小覷。

有報導指，飾演Kate Bishop的女星希莉辛菲 （Hailee Steinfeld）在去年年底被直擊現身《蟻俠3》的片場，所以極有可能在正片出場。此外，Kate Bishop一角極有可能跟足原著漫畫，連同其他已於第四階段登場的新角色，在MCU組成超級英雄團體「少年復仇者」（Young Avengers）。

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三、「Power Broker」Sharon Carter

前「13號特工」Sharon Carter於《美國隊長3：英雄內戰》因協助美國隊長而遭到政府通緝被迫隱藏行蹤，直接在《復3》、《復4》消聲匿跡，其後終於在第四階段的劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）再度現身，並協助飛隼（Falcon）、巴基（Bucky）與齊莫（Zemo）完成任務。劇中並沒有詳細交待Sharon Carter在這些年間的行蹤，有外媒猜測她很有可能是被外星人斯克魯爾族（Skrull）捉走並成為反派角色，假如這個推斷是真的話，相信Sharon Carter未來肯定會在MCU再度登場。

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四、神威雷神（Mighty Thor）

《雷神奇俠4：愛與雷霆》的片尾彩蛋中，妮妲莉寶雯（Natalie Portman）飾演的Jane Foster離世並進入了英靈殿，根據原著漫畫的情節，Jane Foster會化身成為全新的女武神復活，看來觀眾存未來似乎有望再次見到妮妲莉寶雯回歸MCU，然而據知妮妲莉寶雯目前與Marvel暫無合約，所以一切還是未知之數。

另外，妮妲莉寶雯版的雷神正確名稱為「神威雷神」而非「女雷神」。

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五、白幻視（White Vision）

與Marvel合約完結的還有飾演幻視的保羅貝特尼（Paul Bettany），不過比起妮妲莉寶雯，看來保羅貝特尼回歸MCU的機會則高很多。

至於白幻視又是誰呢？其實在MCU中嚴格來了已經出現了三個版本的幻視，一個是在《復3》中被奪走心靈寶石而死亡的幻視；一個是在「紅女巫」利用超能力改寫現實創造出來，只可以存活於「The Hex」現已消失的幻視；還有一個則是天劍局（S.W.O.R.D.）利用幻視的身體零件改造出來的「白幻視」。

劇集《溫黛與幻視》中，由「紅女巫」創造出來的幻視與白幻視大戰，幻視將記憶傳送給白幻視讓「它」覺醒，其後白幻視便飛走，到劇集結局仍沒有交待其去向。近日有傳由「紅女巫」擔正的獨立影視作品即將於明年九月開拍，看來白幻視有很大的機會再次現身。

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六、「TVA」版洛基

有人誤以為於《復3》被魁隆殺死的洛基「翻生」了，這樣想就大錯特錯！想不到數年前古一於《復4》解釋MCU多重時間線的運作，至今仍然有人沒看懂…還沒搞懂的麻煩去Disney+重溫《復4》。

雖然劇集《洛基》2021年上架，但「TVA」版的洛基於2019年的《復4》早已登場。還記得劇情提到復仇者聯盟透過量子隧道進行「時空攔劫」（Time Heist）的劇情嗎？Iron Man聯同美國隊長、變形俠醫和蟻俠重返《復1》紐約之戰的時間線，卻不小心引發了古一提到的「時間變異」（Time-Variant）：主宇宙的洛基依舊在《復1》戰敗，最終於《復4》被魁隆（Thanos）殺死；「TVA」版的洛基則在紐約之戰成功偷取宇宙魔方（Tesseract），但卻遭到「時間變異管理局」（TVA）逮捕。

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「TVA」版洛基之所以能夠比主宇宙洛基獲得更多粉絲的喜愛，主因是劇集的安排讓「TVA」版洛基擁有更完整的成長曲線，讓角色比主宇宙的更豐富。同時，劇集《洛基》於爛蕃茄網站獲得92%新鮮度，幾乎與獲得93%新鮮度的《蜘蛛俠：不戰無歸》齊名，屬於第四階段必看的作品。

七、女洛基「Sylvie」

「變異版」的洛基當然不止一個，除了「TVA」版洛基，還有女洛基Sylvie，不過即便擁有與洛基共同的成長背景，Sylvie的身世卻比他悲慘許多，於是性格變得更多極端，憤世嫉俗的她在《洛基》的一個舉動更觸發了《蟻俠3》的危機。

第五階段的《洛基2》早於今年1月開拍，暫訂明年夏季在Disney+上架，可見Sylvie肯定會回來MCU，還沒看《洛基》的網友們趕快補看回來吧。

八、征服者康（Kang the Conqueror）

其他MCU第四階段的影視作品未必要急著看，但有一部劇則有需要趕快補看回來，因為將於明年2月上映的《蟻俠3》的大反派，早於《洛基》已經登場。但由於一旦介紹這個人物，很有可能就會不小心劇透了《洛基》以及《蟻俠3》，為免影響大家觀影的心情，看來筆者就只能在此封口啦。

《蟻俠3》的大反派，早於《洛基》已經登場。（《洛基》劇照）

九、尚氣（Shang-Chi）

在早前釋出的《蟻俠3》預告中，以下這一個畫面似乎暗示著量子領域原來藏一個大城市，城中轉動的巨環更和十環看來極為相似，看來關於十環的秘密，勢必會於即將上映《蟻俠3》有更多的解釋。

《蟻俠3》暗示著量子領域原來藏一個大城市。（《蟻俠3》劇照）

另外據外媒《Comicbook》報導，「尚氣」劉思慕表示在得知Destin Daniel Cretton執導《復仇者聯盟5》後恭喜對方，更稱「很高興再次跟他合作」，疑似默認了角色將會再次於第五階段最關鍵的電影登場，看來即便大家就算多不喜歡尚氣這個超級英雄（或者這個演員），都有必要把《尚氣》補看回來了。

好啦，以上就是筆者認為在第四階段必須認識的英雄們，如果大家對Marvel的相關內容有興趣，可以點擊以下的連結了解更多。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：9個MCU第四階段你必須認識的英雄】