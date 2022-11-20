《黑豹2》非MCU第4階段最終作？仲有1套必睇笑片 影評人一致激讚
撰文：方格子
出版：更新：
【Disney+】Marvel電影宇宙（MCU）第四階段的最後一部作品《銀河守護隊假日特別版》（The Guardians of the Galaxy Holiday Special）即將於11月25號在Disney+上架，由於這是系列導演占士根（James Gunn）從2018年因醜聞被迪士尼解僱後，首個回歸Marvel執導的作品，所以外界都對該片特別期待。
《銀河守護隊假日特別版》劇情講述星爵（Star-Lord）在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）痛失女友嘉魔娜（Gamora）情緒陷低潮，Drax和Mantis為了幫隊長打氣，悉心準備聖誕驚喜給他，殊不知搞出個大頭佛。
【圖輯】點圖放大看《銀河守護隊假日特別版》預告👇👇👇
+18
綜合國外媒體對《銀河守護隊假日特別版》的評價，外媒一致大讚新戲超搞笑，又指新戲劇情看似簡單卻充滿了驚喜，笑中有淚，相信能成功融化每位觀眾的心。此外，亦有評論指前幾個階段都淪為配角的Drax和Mantis今次大放異彩，兩位演員合作火花十足，搞笑程度完全超乎意料，大讚他們是完美的拍檔，而「銀河守護隊」的萬年吉祥物樹人（Groot）亦是本片的亮點，不過獵布拉（Nebula）一角戲份則比較少，假如期待她在本片可以有如《復仇者聯盟4：終局之戰》的亮眼演出，可能會大失所主望。
【同場加映】Marvel｜「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出 全裸上陣肉搏魁隆（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
9個MCU第4階段你必須認識的英雄《復4》洛基已死咁劇版主角係乜水黑豹2︱納摩小褲仔藏巨鵰疑被和諧「磨平」粉絲要求還原真實尺寸黑豹2｜水底民族竟是真？納摩源自一個你不知道的真實世界古文明【Marvel】你不知道的超級英雄冷知識 一角色原型袒胸露臂極性感黑豹2影評｜爛蕃茄觀眾評分達94%極好評！靠1優點揮底其他英雄片黑豹2影評｜你真的看懂結局了嗎？片尾藏伏線 舒莉真實身份竟是…
【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：《星際異攻隊聖誕特別篇》首波評價出爐】