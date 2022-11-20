《黑豹2》非MCU第4階段最終作？仲有1套必睇笑片　影評人一致激讚

【Disney+】Marvel電影宇宙（MCU）第四階段的最後一部作品《銀河守護隊假日特別版》（The Guardians of the Galaxy Holiday Special）即將於11月25號在Disney+上架，由於這是系列導演占士根（James Gunn）從2018年因醜聞被迪士尼解僱後，首個回歸Marvel執導的作品，所以外界都對該片特別期待。



《銀河守護隊假日特別版》劇情講述星爵（Star-Lord）在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）痛失女友嘉魔娜（Gamora）情緒陷低潮，Drax和Mantis為了幫隊長打氣，悉心準備聖誕驚喜給他，殊不知搞出個大頭佛。

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綜合國外媒體對《銀河守護隊假日特別版》的評價，外媒一致大讚新戲超搞笑，又指新戲劇情看似簡單卻充滿了驚喜，笑中有淚，相信能成功融化每位觀眾的心。此外，亦有評論指前幾個階段都淪為配角的Drax和Mantis今次大放異彩，兩位演員合作火花十足，搞笑程度完全超乎意料，大讚他們是完美的拍檔，而「銀河守護隊」的萬年吉祥物樹人（Groot）亦是本片的亮點，不過獵布拉（Nebula）一角戲份則比較少，假如期待她在本片可以有如《復仇者聯盟4：終局之戰》的亮眼演出，可能會大失所主望。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：《星際異攻隊聖誕特別篇》首波評價出爐】