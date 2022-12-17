智齒專訪｜林家棟瘋狂對劉雅瑟「施暴」冇留力　認太入戲難抽離

由林家棟、劉雅瑟合演的電影《智齒》，獲本屆金馬獎14項提名，日前導演鄭保瑞與男主角林家棟透過視訊接受台灣傳媒訪問，以該片再度入圍金馬影帝的林家棟，最後再次與獎座擦肩，談到此事林家棟苦笑地嘆氣直說：「哎呀！」



林家棟作品不斷，最近還在和古天樂拍攝新片，他表示：「我真的很希望能夠再有機會、有作品能夠在台灣上映和提名金馬獎，我很希望能夠讓不同地方的觀眾認識我，我還在繼續努力。」他也保證之後有機會一定會到台灣拍電影，並與大家見面。

【圖輯】點圖放大看更多《智齒》精彩劇照👇👇👇

+ 10

《智齒》於2017年開機，至今已過5年，談到拍攝回憶，林家棟直說自己沒有拍過這麼辛苦的片：「那時候開鏡是在夏天，但我穿的衣服全部都是冬天的，剛開始就知道必須要有仇恨在裡面，但不能太多，因為第一場戲就要靠仇恨建立角色，所以當時開機時就一直在想要該怎麼做，慢慢確定角色方向。」

林家棟在片中飾演的警察角色，從頭到尾都是處於非常壓抑的情緒狀態，還得瘋狂追打女主角劉雅瑟。面對情緒如此重的角色，林家棟花了一個多月沉澱，但他不是想走出角色，而是在回味：「因為不光是我們演出，我從劇照都能看到自己沒見過的另外一面，我花了一個月還在想這個事情。」

對於追打劉雅瑟，他先是笑說：「我應該把導演想要打的情緒演出來吧！」他坦言要打一個女生蠻困難的：「那時候要放手去演出，我幾乎是沒有留力氣的去打，慢慢在尋找彼此的角色定位」。

至於有不小心失手打傷彼此嗎？導演鄭保瑞笑說，當年雅瑟每天回去都是受傷，大家也都是每天跟垃圾在一起，已經習慣了。林家棟則透露，自己在片尾與日本演員池內博之扭打，最後把對方的鼻骨都打裂了，林家棟直說：「他在片中走路一拐一拐的其實是他真的暈了。」

另外，日前林家棟遭爆拍攝新片《潛行》時受傷，他笑說自己一直都在受傷，目前傷勢已經過5個月也好的差不多了，現在就只是再回診確認狀況。

不過鄭保瑞透露，劉雅瑟跟李安32歲兒子李淳在兩人都會在片場討論拍攝：「因為林家棟角色問題，必須與其他人保持距離，所以劉雅瑟和李淳就會常常坐在一起，我都笑說：『你們是同學嗎？』而且沒有就算他們的戲也會來現場，一坐就是一個晚上，我真的覺得能與這群演員合作很幸運。」

【圖輯】點圖放大看更多李安32歲兒子李淳近照👇👇👇

+ 8

至於李淳之後要拍攝爸爸李安的電影，並飾演武打明星「李小龍」，導演鄭保瑞透露，是看新聞才知道，他表示李淳是個很用功的演員，在好幾年前就開始練武了：「他當時都在苦練廣東話，當時來香港拍戲時，他就是跟他爸爸的朋友一起住，勤練廣東話」。林家棟也在旁直說：「他那時候就會在片場練身體，真的很努力。」

【同場加映】林家棟︱10大TVB超級英雄戰力排名 林家棟全身變透明其實唔勁（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

短髮女神無懼露點演出 秀美好身材「喜歡看做愛場景」

知名喜劇導演最愛林志玲 曝日偶像女星小秘密

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】