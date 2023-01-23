過時過節影評｜你可能錯過的賀歲片　一餐飯揭穿一個家庭真正關係

【過時過節／賀歲片／影評】傳統習俗，每逢大時大節，家人總會聚首一堂，一起安坐家中，一起食一餐晚飯，度過節日，不過，又是否每一個家庭，能否在節日可以齊齊整整一起食飯嗎？新晉導演曾慶宏首部執導劇情長片，一件事情的發生，導致家庭關係破裂，能否可以再次聚首，一起做節嗎？《過時・過節》過去的爭執，今天埋藏心底的傷痛，一家人能夠放開過去的恨，完整地在家中度過節日嗎？



《過時・過節》故事講述在八年前的冬至，阿玲與阿真因為一次的爭執，飯局沒了，他們夫妻關係開始破裂，自此… 兒子阿陽離家出走，女兒琪琪則一直逃避家庭的問題，舅父則因為金錢而跟他們斷絕來往。八年後，舅父女兒Joy回來香港，打算跟阿玲一家一起食冬至飯，可是自八年前的事件後，他們一直都沒有再一起做節食飯，阿玲亦一直跟阿陽失去聯絡，琪琪一直隱瞞心裡的秘密，阿真與阿玲不言不語，冬至將至，他們能否可以安坐家中，一起過節嗎？

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曾執導《下雨天》和《木已成舟》等劇情短片作品的曾慶宏，首部劇情長片，夥怕呂筱華和楊兩全兩位合編劇本，執導這部關於家庭的電影。《過時・過節》切合了香港的傳統，藉以過節回家吃飯的習俗，引申了一個關於家庭溝通問題的電影。影片以八年前冬至當天發生的一件事件作故事的開端，不久，影片便隨著阿玲、阿真、琪琪、阿陽一家四口之間的隔膜，描寫彼此埋藏在心底裡的沉重抑壓，久未釋懷的鬱結，能否被解開，彼此原諒，重拾過去家庭的愉快呢…

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觀畢電影過後，巧合地跟朋友們一起聊到此片的觀後感… 暫時不談觀後感方面，先從電影的製作來看，上段所說，電影除了導演本人編劇的還有呂筱華參與合編，劇情描寫著香港的傳統習俗，和角色性格之間的衝突，縱使阿玲和阿真一家的關係生疏，但是阿玲仍然希望可以藉著節日的飯局，可以齊整地同檯吃飯，修補家庭的關係。劇本整體上是完整的，由於人物比較多，故在電影的篇幅上相對地較長，影片開始時的一場「爭執」戲份，說真的是比較看得辛苦… 所說的辛苦是這一場戲來得刻意，甚至是有點over，令開場不久就已經有點「出戲」，刻下便擔心往後故事是如何發展。

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幸而，往後的故事發展， 整體漸漸顯得比較穩固，沒有電影開始時的「過火」，就如上段所說，因為影片人物較多，隨著不同的支節，不少的篇幅描寫各角色的發展，所以觀看的過程中，不難感到整部作品是有點冗長。電影的結構尚算完整，而且頗喜歡電影的結尾部份，電影的最後一個鏡頭，不在這裡劇透如何處理，但是這個收筆，能夠突顯出了電影的主題之外，同時亦能以另一模式描寫家庭的「完整」。

阿玲一直希望自己的家庭安穩，渴望能夠一家人齊整地食一頓飯，諷刺地，她的工作面對一個「不完整」的家庭，以為身處在另一個家庭，便能夠感受到另一份的溫暖，可是卻並不如此。過去的一件事件，阿直跟阿陽的父子關係決裂，互相一直猜疑彼此心裡的矛盾，無可否認，片末描寫他們之間的轉變比較太急促，未免是有點難以理解他們父子之間的感情衝突有多深。琪琪相對比較獨立，劇情以她對感情的描寫為主，她對舊日的婚姻，現在的愛情憧憬，描寫細緻，是整體最好看的角色。Joy在電影中同樣地比較獨立，建立於其父親和阿玲一家之間，篇幅並不算多，令這角色的描寫也未算十分深刻。

回到剛才所談及的觀感部份，觀看電影過後，心裡一直地在思考著電影中人物之間的破裂關係，雖然對於《過時・過節》整體未算十分滿意，尤其是片中對於家庭之間的破裂，總是覺得太戲劇性，觀看時未免難於投入。後來，跟朋友聊天討論過後，其中一點十分認同，就是大概是因為活在一個完整的家庭，所以觀看的時候，未必能夠體會到片中人物的感受，所以才會有這樣的觀後感。當然，並不希望觀眾觀看電影的時候，因為有著這個情況，才會感受到片中人物承受的傷痛，始終這是一部劇情電影吧。

演員表現方面，整體來說… 只能說是平庸，沒有一位特別的好，或是特別的差，演出經驗豐富的毛舜筠和謝君豪，被影片開始時的一場戲，演出過火，後段難以投入他們夫妻之間的沉默，教人失望。呂爵安、袁澧林、盧瀚霆等的演出，不過不失，不過… 如果要說是比較好看的一位演出，大概會說是談善言的演出相對比較好，她的角色在劇本上是比較完整，亦相對清晰，她在演出上亦因為劇本的配合，表現比較突出。

曾慶宏首次執導劇情長片，執導技巧方面，仍然有不少進步的空間，整體方面，《過時・過節》仍然是有不少的瑕疵，電影的人物聚多，顯得導演的一點野心，導致影片支節未能集中地道出彼此之間的關連。雖然電影是有不足之處，但是… 影片能夠表達著導演對於家庭的一份「情」，開始時的爭執，結尾是否互相原諒，片末的開放式結局，是讓觀眾思考對於家庭的定義，如何去維繫家庭之間的溝通和關係。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​