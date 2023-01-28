《毒舌》帶起《古惑大律師》翻Hit　張堅庭爆拍完先加鄭裕玲戲份

撰文：許育民
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電影《毒舌大狀》上畫不足一星期，票房已大收$4,000萬，成為熱潮。連帶一系列法庭電影都被翻出，包括1990年，張堅庭自導自演的《古惑大律師》，主演有梁家輝、劉嘉玲、方剛、吳嘉麗，其中鄭裕玲係特別演出，她在戲中與警察舌戰的場面成不時被網民翻出重溫。而今日（28/1）張堅庭就在個人頻道，分享一些鮮為人知的拍攝趣聞。

電影海報的鄭裕玲都是硬加上去。（《古惑大律師》海報）
後來出碟，封面都改以鄭裕玲做主。(網上圖片)

張堅庭寫道︰「這電影原來成於三十年前，當年Do Do 姐勁紅，我拍完之後何冠昌（出品人）話有冇辦法加Do Do 入去，我話梗係好啦，於是即加。」所指的是戲中，Do姐一幕長達1分20秒的嘴炮式演繹。

《毒舌大狀》大熱，令人聯想到舊作《古惑大律師》，亦掛住Do姐的嘴炮同樣有「毒舌」威力。(《毒舌大狀》劇照）

1分20秒爆Seed演技

劇情講到Do姐在街頭大叫口號為張堅庭打氣，結果就被警察質問做咩大叫，係咪「博拉？」曾經為執業大律師的Do姐雖暫時被釘牌，但就連珠爆發反擊，「嗌口號犯法呀？而家冇傳單冇標語，你唔可以告我非法集會。」、「你冇見我用大聲公講嘢，唔可以用《公安條例》告我。」最誇張係講到差人有正經嘢唔做，反而去理無謂嘢，是「自我阻差辦公」，又鬧埋對方防礙司法公正，盡顯攣都拗番直的伎倆，講得理直氣壯，堪稱一絕。

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張堅庭指這場戲其實沒有申請拍攝，如果細心睇，Do姐有一下對白食螺絲，但都無辦法照收錄到電影。「有警察喺旁邊趕我哋，因為我哋冇申請，係搏懵，連喺中環開槍都冇申請㗎，個製片轉擔保都轉咗幾次。我想補拍都冇時間，又要趕住上映，當年拍戲真係好似走鬼小販。」

隨後張堅庭亦讚《毒舌大狀》，不過是讚︰「子華個樣真係keep得好好！」又稱見到票房好好，子華由票房毒藥到票房春藥，「當中的辛酸唔係好多人知嘅。」

鄭裕玲今年都有參與賀歲片，不過只是為《超神經械劫案下》做配音，未有幕前演出。（網上圖片）
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黃子華演技終極大爆發?毒舌大狀票房如何?

在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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