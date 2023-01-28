《毒舌》帶起《古惑大律師》翻Hit　張堅庭爆拍完先加鄭裕玲戲份

電影《毒舌大狀》上畫不足一星期，票房已大收$4,000萬，成為熱潮。連帶一系列法庭電影都被翻出，包括1990年，張堅庭自導自演的《古惑大律師》，主演有梁家輝、劉嘉玲、方剛、吳嘉麗，其中鄭裕玲係特別演出，她在戲中與警察舌戰的場面成不時被網民翻出重溫。而今日（28/1）張堅庭就在個人頻道，分享一些鮮為人知的拍攝趣聞。



電影海報的鄭裕玲都是硬加上去。（《古惑大律師》海報）

後來出碟，封面都改以鄭裕玲做主。(網上圖片)

張堅庭寫道︰「這電影原來成於三十年前，當年Do Do 姐勁紅，我拍完之後何冠昌（出品人）話有冇辦法加Do Do 入去，我話梗係好啦，於是即加。」所指的是戲中，Do姐一幕長達1分20秒的嘴炮式演繹。

《毒舌大狀》大熱，令人聯想到舊作《古惑大律師》，亦掛住Do姐的嘴炮同樣有「毒舌」威力。(《毒舌大狀》劇照）

1分20秒爆Seed演技

劇情講到Do姐在街頭大叫口號為張堅庭打氣，結果就被警察質問做咩大叫，係咪「博拉？」曾經為執業大律師的Do姐雖暫時被釘牌，但就連珠爆發反擊，「嗌口號犯法呀？而家冇傳單冇標語，你唔可以告我非法集會。」、「你冇見我用大聲公講嘢，唔可以用《公安條例》告我。」最誇張係講到差人有正經嘢唔做，反而去理無謂嘢，是「自我阻差辦公」，又鬧埋對方防礙司法公正，盡顯攣都拗番直的伎倆，講得理直氣壯，堪稱一絕。

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張堅庭指這場戲其實沒有申請拍攝，如果細心睇，Do姐有一下對白食螺絲，但都無辦法照收錄到電影。「有警察喺旁邊趕我哋，因為我哋冇申請，係搏懵，連喺中環開槍都冇申請㗎，個製片轉擔保都轉咗幾次。我想補拍都冇時間，又要趕住上映，當年拍戲真係好似走鬼小販。」

隨後張堅庭亦讚《毒舌大狀》，不過是讚︰「子華個樣真係keep得好好！」又稱見到票房好好，子華由票房毒藥到票房春藥，「當中的辛酸唔係好多人知嘅。」