《毒舌》帶起《古惑大律師》翻Hit 張堅庭爆拍完先加鄭裕玲戲份
電影《毒舌大狀》上畫不足一星期，票房已大收$4,000萬，成為熱潮。連帶一系列法庭電影都被翻出，包括1990年，張堅庭自導自演的《古惑大律師》，主演有梁家輝、劉嘉玲、方剛、吳嘉麗，其中鄭裕玲係特別演出，她在戲中與警察舌戰的場面成不時被網民翻出重溫。而今日（28/1）張堅庭就在個人頻道，分享一些鮮為人知的拍攝趣聞。
張堅庭寫道︰「這電影原來成於三十年前，當年Do Do 姐勁紅，我拍完之後何冠昌（出品人）話有冇辦法加Do Do 入去，我話梗係好啦，於是即加。」所指的是戲中，Do姐一幕長達1分20秒的嘴炮式演繹。
1分20秒爆Seed演技
劇情講到Do姐在街頭大叫口號為張堅庭打氣，結果就被警察質問做咩大叫，係咪「博拉？」曾經為執業大律師的Do姐雖暫時被釘牌，但就連珠爆發反擊，「嗌口號犯法呀？而家冇傳單冇標語，你唔可以告我非法集會。」、「你冇見我用大聲公講嘢，唔可以用《公安條例》告我。」最誇張係講到差人有正經嘢唔做，反而去理無謂嘢，是「自我阻差辦公」，又鬧埋對方防礙司法公正，盡顯攣都拗番直的伎倆，講得理直氣壯，堪稱一絕。
張堅庭指這場戲其實沒有申請拍攝，如果細心睇，Do姐有一下對白食螺絲，但都無辦法照收錄到電影。「有警察喺旁邊趕我哋，因為我哋冇申請，係搏懵，連喺中環開槍都冇申請㗎，個製片轉擔保都轉咗幾次。我想補拍都冇時間，又要趕住上映，當年拍戲真係好似走鬼小販。」
隨後張堅庭亦讚《毒舌大狀》，不過是讚︰「子華個樣真係keep得好好！」又稱見到票房好好，子華由票房毒藥到票房春藥，「當中的辛酸唔係好多人知嘅。」
毒舌大狀真人真事？
《毒舌大狀》劇情講述王丹妮飾演的名模，因黃子華無法協助她洗脫罪名而被判入獄17年。更多簡介詳情請看。劇情參考真人真事？整個佈局不難令人聯想到1999年發生的...詳情請看。
黃子華演技終極大爆發?毒舌大狀票房如何?
在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發。王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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