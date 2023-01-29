毒舌大狀影評｜能夠在戲院享受大快人心　比起講恭喜發財更好意頭

撰文：許育民
出版：更新：

賀歲片《毒舌大狀》上畫一星期，票房屢破紀錄，累積更已達到4,500萬，看走勢要挑戰《飯戲攻心》的$7,800萬，絕不是夢。

相信起初，不少觀眾都因為戲名《毒舌大狀》，加上在賀歲檔上畫，而認定是一部喜劇。縱使不會預期黃子華有余樂天式的抵死演出，但Miss Mo式的潑辣又可有留下？其實統統都不是，換來是一齣正劇，一齣在賀歲期間跟大家尋求公義的法庭電影。

黃子華在戲中飾演的林涼水，遭遇跟《九品芝麻官》的包龍星的確相似。（《毒舌大狀》劇照）
黃子華與林保怡這場戲，完整地道出林涼水的大半生如何錯得緊要。(《毒舌大狀》劇照）

故事圍繞一單殺人案件發展，不少人指劇情跟周星馳的《九品芝麻官》一樣，冇錯，黃子華飾演的林涼水，貪圖富貴害了原告人王丹妮，然後發奮希望補償自己的過失，用餘生盡全力翻案，但求不要令自己帶住後悔入棺材，結果當然是會成功，問題是怎樣成功？中間有多曲折在內，就是電影的重點。

王丹妮在戲中為了尋得女兒死亡真相，不惜將餘生押下。(《毒舌大狀》劇照 )

《毒舌大狀》最大快人心是成功描繪當中的「絕地」，準確點說應該是「衰到貼地」。富商建構出來的堡壘，滴水不漏，奢望在城邊牆角找到些微罅隙，借力打力一舉推翻高牆。好可惜努力不等於有回報，堅持不是有希望。正如謝君豪在戲中所言，證物幫佢唔到，證人幫佢唔到，連死人都幫佢唔到，去到中段心情是灰的，丁點曙光都看不到。包龍星尚且在妓院遇到皇上，直升一品有權可依。反觀林涼水窮得就只有一直掙扎，處於捱打局面，盡量避到一兩拳爭取回氣時間當贏。

何啟華自言有參考「余樂天」的方式，去演繹師爺一角，表現不俗。（《毒舌大狀》劇照）

正正就是這份「絕」，令隨後的反擊來得漂亮，來得痛快，特別是當其中一位關鍵人物選擇站在公義，而令整個局面扭轉。那個轉捩點，令人彷彿在大銀幕見到一線曙光，是戥林涼水鬆一口氣的希望。再加上他自己懂得「非常時期用非常手段」的道理，令自己漸入佳景，逐步回到正軌。最後當然少不了結案陳詞的大爆發，「Everything is Wrong」、「窮人XX」，將接近兩小時的鬱悶一掃而空，甚麼是大快人心，今次有聲有畫演繹一次你看。

廖子妤在戲中，有如《少林足球》謝賢飾演的強雄，以為隻手遮天。（《毒舌大狀》劇照）
只要你堅信天有眼，看《毒舌大狀》時會更為痛快。（《毒舌大狀》電影劇照）

或許在電影宣傳上，都不想一來就太沉重嚇親觀眾，所以在宣傳初期，依然迎合賀歲主題，借「毒舌」拍下一些輕鬆短片，又盡量抽取電影中較為搞笑的內容整合成先導預告。其實此舉未免低估了時下觀眾的接受能力。當一部笑中有物的《飯戲攻心》可以收7000萬；跟觀眾一起尋求真相拍攝手法迂迴的《正義迴廊》都破4000萬，香港觀眾的接受能力和質素其實已明顯提升，大家在意的不會是好不好意頭，真正在意的是所看的，是不是一部好戲？

最初的宣傳，亦從賀歲層面埋手。（《毒舌大狀》預告截圖）

歡樂的定義其實可以好闊，這些年來大家太多鬱結，我們都想學林涼水般，捱打捱到差不多兩小時，便獲得一個反擊機會大獲全勝。現實中，人生這部戲做到第幾分鐘都未知，能夠在戲院找到一份快感，也是歡樂的一種。與其看昔日那種為應節，勉強笑兩下的胡混賀歲片，倒不如學習從大快人心中，找到歡愉會否更有療效，更有力量。

毒舌大狀｜謝君豪首當男主角即封帝　拍劇為救小女孩二級半燒傷毒舌大狀｜票過突破4000萬寫下新紀錄　盤點十大最賣座賀歲片毒舌大狀︱謝君豪獨家專訪、開大律師演技班︰拍完官司調轉教演戲專訪｜吳煒倫《毒舌大狀》導演　三項微小堅持令觀眾置身法庭現場毒舌大狀｜王丹妮有得鬧黃子華暗爽、廖子妤被上等人價值觀考起

毒舌大狀真人真事？

《毒舌大狀》劇情講述王丹妮飾演的名模，因黃子華無法協助她洗脫罪名而被判入獄17年。更多簡介詳情請看。劇情參考真人真事？整個佈局不難令人聯想到1999年發生的...詳情請看

黃子華演技終極大爆發?毒舌大狀票房如何?

在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
吳煒倫《毒舌大狀》導演專訪
謝君豪獨家專訪
王丹妮廖子妤專訪
黃子華被角色名迷倒　何啟華楊偲泳帶住敬畏開工

影評
毒舌大狀（港產片）
黃子華
王丹妮
廖子妤
何啟華 阿Dee