毒舌大狀影評｜能夠在戲院享受大快人心　比起講恭喜發財更好意頭

賀歲片《毒舌大狀》上畫一星期，票房屢破紀錄，累積更已達到4,500萬，看走勢要挑戰《飯戲攻心》的$7,800萬，絕不是夢。



相信起初，不少觀眾都因為戲名《毒舌大狀》，加上在賀歲檔上畫，而認定是一部喜劇。縱使不會預期黃子華有余樂天式的抵死演出，但Miss Mo式的潑辣又可有留下？其實統統都不是，換來是一齣正劇，一齣在賀歲期間跟大家尋求公義的法庭電影。



黃子華在戲中飾演的林涼水，遭遇跟《九品芝麻官》的包龍星的確相似。（《毒舌大狀》劇照）

黃子華與林保怡這場戲，完整地道出林涼水的大半生如何錯得緊要。(《毒舌大狀》劇照）

故事圍繞一單殺人案件發展，不少人指劇情跟周星馳的《九品芝麻官》一樣，冇錯，黃子華飾演的林涼水，貪圖富貴害了原告人王丹妮，然後發奮希望補償自己的過失，用餘生盡全力翻案，但求不要令自己帶住後悔入棺材，結果當然是會成功，問題是怎樣成功？中間有多曲折在內，就是電影的重點。

王丹妮在戲中為了尋得女兒死亡真相，不惜將餘生押下。(《毒舌大狀》劇照 )

《毒舌大狀》最大快人心是成功描繪當中的「絕地」，準確點說應該是「衰到貼地」。富商建構出來的堡壘，滴水不漏，奢望在城邊牆角找到些微罅隙，借力打力一舉推翻高牆。好可惜努力不等於有回報，堅持不是有希望。正如謝君豪在戲中所言，證物幫佢唔到，證人幫佢唔到，連死人都幫佢唔到，去到中段心情是灰的，丁點曙光都看不到。包龍星尚且在妓院遇到皇上，直升一品有權可依。反觀林涼水窮得就只有一直掙扎，處於捱打局面，盡量避到一兩拳爭取回氣時間當贏。

何啟華自言有參考「余樂天」的方式，去演繹師爺一角，表現不俗。（《毒舌大狀》劇照）

正正就是這份「絕」，令隨後的反擊來得漂亮，來得痛快，特別是當其中一位關鍵人物選擇站在公義，而令整個局面扭轉。那個轉捩點，令人彷彿在大銀幕見到一線曙光，是戥林涼水鬆一口氣的希望。再加上他自己懂得「非常時期用非常手段」的道理，令自己漸入佳景，逐步回到正軌。最後當然少不了結案陳詞的大爆發，「Everything is Wrong」、「窮人XX」，將接近兩小時的鬱悶一掃而空，甚麼是大快人心，今次有聲有畫演繹一次你看。

廖子妤在戲中，有如《少林足球》謝賢飾演的強雄，以為隻手遮天。（《毒舌大狀》劇照）

只要你堅信天有眼，看《毒舌大狀》時會更為痛快。（《毒舌大狀》電影劇照）

或許在電影宣傳上，都不想一來就太沉重嚇親觀眾，所以在宣傳初期，依然迎合賀歲主題，借「毒舌」拍下一些輕鬆短片，又盡量抽取電影中較為搞笑的內容整合成先導預告。其實此舉未免低估了時下觀眾的接受能力。當一部笑中有物的《飯戲攻心》可以收7000萬；跟觀眾一起尋求真相拍攝手法迂迴的《正義迴廊》都破4000萬，香港觀眾的接受能力和質素其實已明顯提升，大家在意的不會是好不好意頭，真正在意的是所看的，是不是一部好戲？

最初的宣傳，亦從賀歲層面埋手。（《毒舌大狀》預告截圖）

歡樂的定義其實可以好闊，這些年來大家太多鬱結，我們都想學林涼水般，捱打捱到差不多兩小時，便獲得一個反擊機會大獲全勝。現實中，人生這部戲做到第幾分鐘都未知，能夠在戲院找到一份快感，也是歡樂的一種。與其看昔日那種為應節，勉強笑兩下的胡混賀歲片，倒不如學習從大快人心中，找到歡愉會否更有療效，更有力量。