《毒舌大狀》疑影射彭楚盈案 當年律師翁靜晶遇死者靈魂上門報料

撰文：程嵐風
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黃子華領銜主演的賀歲電影《毒舌大狀》票房一支獨秀，而且話題性十足，故事的情節讓人想起1999年轟動香港一時的「名模彭楚盈白骨案」，黃子華的角色原型人物疑為當年為彭楚盈翻案的律師翁靜晶。

當年彭楚盈的屍體被發現於油麻地華德大廈某單位內，身首異處且已化成白骨，估計被發現時已死去4年。單位屬於前政務司司長陳方安生兄長方曼生，當時警方沒有展開調查行動，就算事發前方曼生曾多次出入該單位都不被懷疑，最後變成無頭冤案，直至2005年，彭楚盈家人透過律師翁靜晶及立法會議員梁耀忠協助，向傳媒披露事件，並指出當日可能有勢力人士阻止案件調查，之後警方才宣布重新展開調查。

翁靜晶接受《香港01》電話訪問，表示近年有多位知名導演希望她擔任相關顧問，問到覺得是黃子華角色原型？她說：「我未睇，但話我係都唔出奇，全香港有幾多個人會做埋啲咁戇居嘅嘢，老實講，除咗翁靜晶。」

當年翁靜晶主持電台節目《危險人物》期間，收到好多奇案求助，其中一個是彭楚盈姐姐，她是義務接手此案件。翁靜晶指當年去信死因庭及警方要求徹查事件，但回覆竟是「高度秘密」，她直言難以接受：「警方原本應承畀番啲遺物家屬，但最後都冇畀，我唯獨攞到一張當時現場死屍嘅佈局圖，上面睇到個頭跌咗落垃圾桶內。屍體已變成白骨，個頭甩咗出嚟，身喺床，但垃圾桶同張床又有一段距離，而個頭又壓住咗一個避孕套，你話奇唔奇怪？！根據法律係應該召開死因庭，但點解有法不依？一句機密就可以唔答。」而案中用過的避孕套內有 DNA，雖然屬於重要證物，但最後卻不翼而飛，未能作為呈堂證據。

翁靜晶常為公義發聲。（資料圖片）

翁靜晶曾在訪問中透露彭楚盈的「靈魂」曾上門求助。她表示有一晚突然在房間聽到詭異的高頻率聲音，而且會跟著自己動，於是主動問「對方」：「你是否彭小姐？」翁靜晶之後跟「彭小姐」以聲音對話，她發問關於案件的問題，假若是的話，「彭小姐」發一下聲；假若不是的話，就發兩下聲。經過了多個小時的對話，原來「彭小姐」是來提醒翁靜晶對方律師將會換掉證人。翁靜晶憶述當時情景仍猶有餘悸：「依家諗起都毛骨悚然，佢話原本嗰位的士司機男友唔會出庭做證人，改咗三名道友佬，第二日真係換咗人，好彩佢事先話我知唔識呢三個人，所以我喺庭上問佢哋彭楚盈幾時生日，廚房位置喺左邊定右邊，佢都都答錯，其實佢間屋其實係冇廚房，所以知道係畀假口供。」

1999年的彭楚盈白骨案被視為「高度機密」，至2005年翁靜晶才能接手助翻案。（網上圖片）

翁靜晶指案件後，彭楚盈仍留在其屋內，她續說：「完咗單case，我發現屋企棵芒果樹上有一隻女裝耳環，我問彭楚盈家姐佢話係佢細妹。之後屋企啲工人亦話有見過有個女人坐喺我屋企個廳，但佢應該係保護我。」她指去年畫畫時更在一張歐洲大街小巷的畫中，赫見到彭楚盈的影像：「係佛陀嘶哮彭楚盈，我都唔知咩意思，但影像線條一路加深，就畫咗出嚟。」案件最終被列作「死於不幸或意外」，翁靜晶回想說：「我係踢爆咗彭楚盈其實係佢情婦，而唔係租客。」

翁靜晶行俠仗義、抱打不平，更多次揭發佛門醜聞而被稱為「佛門女俠」，但同時惹上官非及遭受恐嚇，她表示義無反顧：「我記得剛做律師時，攞咗件律師袍，同兩女、劉師傅去大埔文武廟還神。我問兩個女，我攞到律師牌，究竟要維持公義定賺錢？一個女話梗係賺錢啦媽咪，你咁多年，我哋捱咗咁多年要搵錢；另一個女話如遇到個老伯伯，遇到不公義事，冇錢畀你，難度為咗錢唔去幫佢咩？我覺得要維持公義嘅，一個女聽咗另一個女講都話應維持公義，我哋三隻就手叠埋一齊，撳住律師袍宣誓，我做咗律師後兩選一，係會站喺維持公義一邊。」

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