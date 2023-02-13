毒舌大狀‧專訪｜麥子雲疼愛太太女兒　遭囡囡同學稱「嗰個壞人」

有第一代「御用奸人」之稱的前TVB綠葉麥子雲，因參演電影《毒舌大狀》而人氣急升，不少觀眾表示看到他像集體回憶，又大讚他戲份少又但演技到位，相當搶鏡。

麥子雲接受《香港01》專訪，跟大女Anna一同現身，父女倆翻著舊相簿談相處點滴，Anna透露小時候爸爸出席家長日時，被同學仔稱為「嗰個壞人」、「嗰個奸人」，疼錫家人的麥子雲從不介意被指指點點，為了太太女兒放棄到內地生活，鐵漢果然至少有幾分柔情。

攝影、攝錄：陳順禎



雖然麥子雲的反派形象深入民心，大女Anna表示同學對她好友善，沒有說什麼壞話。

「會說話的時候就在電視上看到他，小時候看《神鵰俠侶》特別深刻」，Anna形容螢幕上惡形惡相的父親，私底下是輕鬆與嚴肅兼備，畢竟是公眾人物又形象鮮明，Anna表示同學仔對父親或多或少都有些特別反應：「拿成績表時，大家看到他時突然靜下來，我們要經過走廊去課室聽到有人說：『那個壞人『那個奸人』」。

麥子雲表示：「四名女兒都長大了、大學畢業了，已經是我的資產，我已經完成任務」，現在他半退休要「少勞多得」，遙控處理國內的生意。

證明麥子雲演技好，反派形象入屋連小朋友都上晒腦，他本人就沒多介意，因一心最緊張女兒：「見家長時當自己是普通人，都會很認真去交談，見家長很重要，女兒的學校典禮、演出，我再忙都會盡量抽空出席，這是很重要，大部份家長日我都會出席，我會脫離這一行（藝人）的身份，盡量將演戲與現實分開，我做返平常人」。

麥子雲當年靠送畫追求太太。

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訪問期間麥子雲拿出一幅畫作的照片，原來是他在中學時期畫給太太的作品，他跟太太是舊同學，自認有點畫畫天份，靠這幅臨摹日本漫畫的畫作來追求太太，相當浪漫。麥子雲多年來不把演戲當正職，最大原因是為了頭家，他早在90年代初已到內地發展舞台設計，是最早一批在內地製作威吔演出。

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麥子雲表示在香港當演員的名氣，帶給他在內地不少工作機會，涉獵舞台製作、酒店、策劃，甚至最近期的創科，他直言雖然更喜歡在國內生活，但考慮到太太與四位千金，就知道「不可能只有自己舒服」。相信這個以家庭為先的想法，還套用在演戲上，麥子雲坦言從影多年的底線是猥瑣及強姦：「有一次扮強姦鄭裕玲，跟黃子華的《男親女愛》，她衝入廁所我想強姦她，那一種點到即止又搞笑的就可以，太真實的、猥瑣的就不可以」，畢竟長年累月演奸角始終被定型，又奸又淫實在可免則免。