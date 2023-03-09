流水落花專訪｜鄭秀文揭原諒許志安偷食關鍵　點樣衝破心理關口？

【流水落花／鄭秀文／許志安】鄭秀文主演溫馨電影《流水落花》已上映，日前舉辦台灣媒體視訊聯訪，鄭秀文與陸駿光在《流水落花》中飾演一對時常吵架的夫妻，丈夫更在外偷食，現實生活中，鄭秀文的丈夫許志安曾在2019年驚爆出軌，日後鄭秀文已決定大方原諒，此次受訪主動提及婚姻觀：「原諒是很好的選擇，但未必適合每一對夫妻。」



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鄭秀文靠信仰衝破心理關口「選擇原諒」

不過鄭秀文表示，自己是基督徒，重視原諒、諒解：「我最後的決定，跟我的宗教信仰還是有很大的關係，如果別人可以在我身上得到一點啟發，也是很好的。」鄭秀文在《流水落花》中幾乎全素顏，依舊狀態極佳，被問如何保養，她僅笑稱「運動、睡覺很重要」，並強調有主動要求大方呈現皺紋、憔悴狀態：「這樣比較合乎我的角色。」

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鄭秀文飾演寄養家庭媽媽，是否動過領養小孩的念頭？鄭秀文坦言當然想過：「我的個性不太適合照顧小孩子，現在比較像是寄養貓咪的家庭，這更適合我，因為我很常外出工作。」提到與《流水落花》中的小孩互動，鄭秀文笑說這些小孩都很活潑，不會害羞，勇於表現自己，話鋒一轉，她又說覺得很多人應該比她更懂得怎麼跟小孩相處：「雖然我鄰居家的小孩，年紀小的時候常常到我家待了很長一段時間，我還是認為自己對小孩子，掌握得不夠好。」

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鄭秀文自爆近年去過兩次台灣，分別是去年底以及兩星期前：「我去年底來拍短片，兩個禮拜前是來拍MV，我跟一個台灣導演合作很愉快，都找他合作。」鄭秀文更說有到台灣享用麻辣鍋等美食，至於近期是否有機會赴台開演唱會，她立刻大笑說：「太難了，我很久沒有華語歌，這樣太冒險了。」

《流水落花》影評極佳，更有望為鄭秀文摘下首座香港金像獎影后，她感謝好友劉德華、杜琪峯近期力挺得獎：「他們都是我的伯樂，但我一切還是尊重評審的口味。」她也爆料劉德華原本想要演出《流水落花》的丈夫一角，卻被她與導演婉拒：「我們之前合作風格比較偏喜劇，而且劉德華太帥，太像明星了。」，讓一旁的陸駿光只能苦笑。

《流水落花》已於3月2號上映。

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