《斷網》9大賣點　串星卡士超豪華《嚦咕嚦咕新年財》奶奶都有份

【斷網】繼2月上映的《風再起時》窺見郭富城豪放不羈的警探氣魄後，同年3月再接力以描述網絡犯罪為題材的電影《斷網》再次與大家相見！由《車手》、《智齒》名牌導演鄭保瑞擔任監製搭檔首次執導《麥路人》就獲獎的新生代導演黃慶勳，集結郭富城、林家棟、任達華三位影帝，共同穿梭在數碼森林裡上演一場驚心動魄的網絡警匪追逐戲，小編馬上跟大家分享《斷網》精彩9看點！



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《斷網》看點一、電影簡介

任職於香港頂尖網絡保安公司的電腦天才「卓家俊」，在上司一家不幸遭遇死亡後接任位置，卻意外發現有內鬼專門在公司電腦植入病毒，癱瘓網絡之餘藉機洗錢，更可怕的是高層「陳明志」也牽涉其中，並以家人威脅卓家俊加入犯罪行動，而負責此案的網絡警察「孫斌」也有重大發現展開追查，諸多不利證據都指向卓家俊，在眾人的窮追猛打下，他決心運用AI技術揪出幕後黑手！

《斷網》看點二、郭富城

演技、歌唱雙項全能的郭富城，飾演電腦天才「卓家俊」，與妻子「杜詠珊」育有一女，對家人愛護有加（戲外也是寵妻魔人），因女兒「寶兒」生病需要大筆醫療費，在不知情的情況下接受高層「陳明志」批准的高額資金，以為是老天眷顧，卻被要脅幫忙違法洗黑錢，為自己與家人引來殺生之禍，因行跡可疑被網絡警察盯上。

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《斷網》看點三、林家棟

以《樹大招風》斬獲「三料影帝」金字招牌的林家棟，飾演天極安保公司亞太區執行董事「陳明志」，聽命於幕後大Boss的指令擔任公司內鬼，負責安排人選與黑客聯手放病毒攻擊銀行後台並操盤洗錢，雖做著不法之事但內心仍保有一絲禮義，十分重視弟弟「陳明威」，貌似有苦衷（？），而且幕後還有其他人！

《斷網》看點四、任達華

戲路不受限、演什麼角色都傳神的「變色龍」任達華，飾演網絡安全及科技罪案調查科督察「孫斌」，潛伏調查多年，懷疑有人利用病毒攻陷銀行實施網絡金融犯罪，鎖定有詭異資金進出的天極安保公司，並暗中監看員工日誌數據，得知卓家俊有可能涉嫌違法勾當便抓起來審問，最終選擇相信他，雙方達成一起捕捉犯人的約定。

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《斷網》看點五、驚喜客串

電影中看到許多熟悉的臉孔！台灣藝人賴雅妍飾演卓家俊的妻子杜詠珊（廣東話說得超好）；黃德斌飾演卓家俊的前任上司；譚耀文友情客串飾演卓家俊的同事；李凱賢飾演天才黑客，與卓家俊合作揪出黑手；顧定軒飾演陳明志的弟弟陳明威；楊柳青飾演大Boss身邊的冷血殺手之一；還有電影中只出現一秒的辦公室秘書，眼利的小編馬上就認出她是《嚦咕嚦咕新年財》中打麻將愛盯人的奶奶「黃文慧」。

《斷網》看點六、網絡森林拍攝地

片中大量出現黑錢資金在森林流動的CG特效畫面，是在被譽為「香港後花園」的元朗拍攝，將南生圍樹林與特效合成打造「數碼網絡森林」。位於東面的南生圍被兩河包圍，樹林叢密、風景優美吸引鳥群與一票攝影愛好者前來，電影《導火線》也曾在此取景唷！

《斷網》看點七、AI病毒天下無敵？

卓家俊為了洗刷嫌疑和維護家人安全，自願幫警察找到陳明志違法的證據，於是用自己苦心研發的AI智能機器人結合Virus X煉製成「AI超級病毒」，不僅在短短3秒就擊破17層防火牆（強到爆炸），頃刻間還造成大失控（真的爆炸），讓整座城市都斷網！

《斷網》看點八、「暗網」危機四伏

「那幫人真是沒人性的，他們正在攻擊你，快走！」、「暗網規定不能攻擊自己人。」、「給它纏住，所有資料都會無所遁形。」郭富城在劇中鋌而走險以一襲黑袍遊走在暗網裡，電影配樂聽得到嬰兒哭聲、女人尖叫、求饒聲，整段都讓人維持在惶恐不安的心情，以十分創新又大膽的方式將「暗網」實體化。

《斷網》看點九、家人喚醒良知

「我不做犯法的事！」、「我以前是犯過法，但自從有了女兒後，不會再誤入歧途了。」其實精通網絡世界的卓家俊曾有過犯罪史，在暗網上販賣自製病毒被捕，出獄後遇見老婆生了個寶貝女兒，因女兒患有先天性天臟病需要大筆醫療費，他幾度曾想重操舊業，此時寶兒睡眼惺忪地問：「Daddy，你在做什麼？」把他拉回現實，他如果真的又違法了，以後還怎麼做令寶兒驕傲的父親，溫暖的家庭讓他決心金盆洗手！

網絡罪犯與警察諜對諜的《斷網》已於全港戲院上映，喜愛緊張又刺激動作片的影迷絕對要進電影院體驗！

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