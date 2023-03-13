奧斯卡2023︱關繼威曾當《2046》副導　闊別20年成華裔男配第二人

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間（13/3）上午舉行，今年被受觸目的獎項之一「最佳男配角」獎，由主演《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的關繼威大熱奪得，擊敗《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）的巴利高根（Barry Keoghan）與布萊丹格里森（Brendan Gleeson），在過去20年沒有演出電影後，憑驚人的演技奪獎。關繼威於台上發表得獎感言時表示：「20年來，我的妻子告訴我『終有一日你的機會會來到！』所以你的夢想要保持生命力！」



美籍華裔演員關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡「最佳男配角」獎。（奧斯卡直播截圖）

關繼威出席本屆奧斯卡紅地毯。（視覺中國）

《奇異女俠玩救宇宙》裡的關繼威。（電影劇照）

電影《奇異女俠玩救宇宙》於本屆奧斯卡提名「最佳電影」、「最佳女主角」、「最佳導演」及兩項「最佳女配角」合共11項大獎，其中除了楊紫瓊首度入圍外，在電影中與楊紫瓊飾演「夫妻檔」的關繼威（Ke Huy Quan），亦首度提名「最佳男配角」獎，並成為第二位獲獎的華裔演員。

楊紫瓊與關繼威分別憑《奇異女俠玩救宇宙》提名奧斯卡「最佳女主角」及「最佳男配角」獎。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

《奇異女俠玩救宇宙》於今屆奧斯卡憑11項提名，成為大熱門。（《奇異女俠玩救宇宙》電影海報）

觀眾或許在電影中對關繼威的面孔感到陌生，然而一定對「童年版」關繼威的印象非常深刻，關繼威年約10歲時以童星身份出道，出道作品為史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《奪寶奇兵》系列第二部曲《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom），在電影中飾演冒險家Doctor Jones的小副手Short Round，與夏里遜福（Harrison Ford）有不少對手戲。

《魔域奇兵》主演夏里遜福（Harrison Ford，左上）及關繼威（下）。（imdb）

試鏡《魔域奇兵》的意外驚喜

回想《魔域奇兵》，關繼威指自己的參演，完全是無心插柳的意外。當時史提芬史匹堡希望尋找一個亞洲兒童演員，但一直未找到合適的演員，於是電影公司便在洛杉磯唐人街發布公開招募的消息。起初參加試鏡的是關繼威的弟弟，而他只負責在鏡頭後指導弟弟試鏡，但負責的導演看見他，便邀他一同試鏡。然而第二天，關繼威竟接到來自史匹堡辦公室的電話，請他出席會面。

關繼威在《魔域奇兵》以童星身份出道。（《魔域奇兵》電影海報）

關繼威母親接到邀請，嚴陣以待，為了準備兒子與大導演史匹堡見面，便給他穿一套「三件頭」西裝，令他表現十分不自在。史匹堡看到後，笑着對他說，「請你明天穿着舒適的衣服再回來見面。」而第二天，他便與史提芬史匹堡、佐治魯卡斯和夏里遜福見面，最終獲得了角色。關繼威非常感激史匹堡，指他改變了自己的人生路向，成就了一個更好的自己。

關繼威在《魔域奇兵》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手，與夏里遜福的互動十分逗趣。（imdb）

14歲生日邀史匹堡開派對

談到與史提芬史匹堡的關係，關繼威在14歲生日時，「天真」地邀請了史匹堡和魯卡斯。雖然他們十分忙碌地在拍電影，但魯卡斯依然送了一大車《星球大戰》的玩具來，史匹堡更送了一部電視和大量電影錄影帶給他。

《奇異女俠玩救宇宙》罕有地以華裔美國移民家庭主軸。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

《奇異女俠玩救宇宙》是一部罕有地以華裔美國移民家庭主軸的電影，由楊紫瓊、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、吳漢章（James Hong）、關繼威及Stephanie Hsu主演。故事講述移民美國的華裔家庭，在面對家庭經營的生意陷入財務問題時，吳漢章飾演的祖父突然到美國旅居；楊紫瓊與關繼威飾演的夫婦出現婚變危機；Stephanie Hsu飾演的女兒公開出櫃等一連串事件衍生的糾紛。家庭各成員在拯救平行宇宙、挽救蒼生的同時，需要拆解世代之間所面對的困局。

楊紫瓊一家在電影中面對家庭經營的生意陷入財務問題。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

楊紫瓊為首的一家由關繼威、吳漢章與Stephanie Hsu組成。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

緃使關繼威熱愛演出，但作為一位在荷里活發展的亞裔演員，熱情卻不足以令他得到演出機會。關繼威在21世紀首20年裡並未有繼續幕前演出，於是在鏡頭後工作了許多年，曾於王家衞作品《2046》裡擔任副導演，亦先後於不同影視作品擔任製片、攝影、剪接甚至替身。他在訪問中曾表示，直至2018年《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的上映，令他決定重返幕前的演出，尋回他的經理人，然後在兩星期後，便得到《 奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

關繼威淡出幕前的20年間，參與的幕後工作包括為王家衞作品《2046》擔任副導演。（《2046》電影海報）

關繼威曾表示因為楊紫瓊在《我的超豪男友》的演出，令他希望回歸幕前。（imdb）

另一個讓關繼威參演《奇異女俠玩救宇宙》的原因，就是《我的超豪男友》的其中一位主演——楊紫瓊。關繼威曾經在接受《香港01》專訪時表示：「與吳漢章、楊紫瓊及珍美李寇蒂斯合作是一個超乎想像的經驗，而且極具啟發性。猶其是楊紫瓊，她對演藝與電影製作的熱情，在投入這個行業數十年仍然一樣熾熱，是我拍攝這部電影的一大原因。因為我過去20年也沒有出現在鏡頭前，但因為這部電影、與這班演員合作，令我夢想成真。」而今屆奧斯卡中，能夠與楊紫瓊雙雙榮獲提名，相信對關繼威而言是演藝事業的里程碑，亦重啟了他的電影夢想。

接受《香港01》專訪期間，關繼威（右）透露能夠與楊紫瓊合作是他出山的重要原因。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

與銀幕傳奇的合作

關繼威曾接受美國名嘴Jimmy Kimmel的節目訪問，在過程中提及自己第一次閱讀《奇異女俠玩救宇宙》的劇本時，覺得是他人生最享受的一次劇本閱讀，一個關於亞洲移民家庭的故事，同類的故事在此前從未出現過，令他極渴望成為參與這部電影。更令他興奮的，是能夠與楊紫瓊（Michelle Yeoh）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和吳漢章（Jame hong）合作。

《奇異女俠玩救宇宙》內，關繼威有仿傚《花樣年華》的造型。（電影劇照）

關繼威回憶第一星期的拍攝時，當他坐在一眾傳奇演員中間時，他緊張得「恐慌發作」。但珍美李寇蒂斯在他演出時，稱讚他的表演令她難以置信，關繼威因此便重拾信心，完成了電影的拍攝。

關繼威（左）在拍攝現場得到珍美李寇蒂斯（右）的鼓勵，令他重拾自信，完成演出。（imdb）

而關繼威接下來亦會繼續他的演藝生涯，將會參演Disney+改編圖像小說製作的電視影集《American Born Chinese》。楊紫瓊與他將會在新作中繼續合作，並伙拍製作人Kelvin Yu、Melvin Mar和Jake Kasdan。