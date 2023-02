想見你電影版｜盤點16句催淚對白「去愛去失去要不負相遇」搞喊人

《想見你》電影版由柯佳嬿、許光漢和施柏宇原班人馬出演,2月9號於香港上映,柯佳嬿飾演黃雨萱和陳韻如,許光漢飾演李子維和王詮勝,結合愛情、穿越、懸疑和推理等元素,《想見你》電影版不僅是送給粉絲們的一份大禮物,更是《想見你》的一個終篇,跟劇版一樣電影有不少經典名台詞,現在就跟著小編再次回憶一次吧!



想見你電影版催淚對白一、我好像已經認識他很久很久

「在夢裡,我好像已經認識他很久很久!」28歲的李子維遇見17歲的黃雨萱,彼此初識卻有著好像認識已久的既視感!

想見你電影版催淚對白二、相遇好像命中注定

黃雨萱:「我們的相遇聽起來好像早就注定好了!」不管是李子維和黃雨萱、莫俊傑和陳韻如還是楊皓和陳韻如,會遇見的人總會相遇!

想見你電影版催淚對白三、我跟我男朋友的第一次跨年

「時間差不多了,剛好剛好,這是我跟我男朋友的第一次跨年!」在2010年的跨年,黃雨萱跟劇版一樣總是把告白搶在前頭「你一定要記得今天的日子,因為是第一天,我們在一起的第一天」!

想見你電影版催淚對白四、你原本把我抱得好緊

黃雨萱:「我只記得在夢裡,你原本把我抱得好緊,可是突然就不見了...」如果是惡夢的話,就牽起小指頭吧!

想見你電影版催淚對白五、這首歌讓我找到了妳

黃雨萱:「萬一我想你了怎麼辦?」、李子維:「當我想妳的時候,我就會聽這首歌,因為是這首歌,讓我找到了妳。」那首歌就是穿越神曲伍佰的〈Last Dance〉!

想見你電影版催淚對白六、要他可以平安度過今天

「只要能夠改變未來,只要他可以平安度過今天,其他都不重要!」即使李子維不記得「我誒,我誒,就算我變了一個人,可我還是我」來自未來三年以後的黃雨萱!(笑)

想見你電影版催淚對白七、我希望她好好地活下來

李子維:「我只希望她能夠在那個沒有我的世界,好好地活下來。」在多重宇宙的世界裡,他們循環又相遇,錯過又交會,但卻從來沒有放棄過對方!

想見你電影版催淚對白八、親口和你說一聲再見

李子維:「至少這一次我可以親口和你說一聲『再見』!」因為想見彼此的念頭,不論相隔多遠、多久,他們都會見到對方,這個天臺吻甜虐交織。

想見你電影版催淚對白九、想要緊握著快要消失的東西

「想要緊握著快要消失的東西是多麽傻的事情,就算從夢中醒來還是捨不得說再見,為了怕自己忘記,我會一直凝望著你!」陳韻如的日記裡這樣寫著!

想見你電影版催淚對白十、我就會在你身旁

陳韻如手機桌布:「我可以做你的影子嗎?當你靠在牆上的時候,當你躺在地上的時候,讓我的背貼著你的背,所有陽光灑下的地方,我就會在你身旁!」

想見你電影版催淚對白十一、One More Dance

「閉上眼睛,隨著最後一支舞,我將落在名為黃雨萱的世界,一個跟我長得一模一樣卻是不同人生的世界。Last Dance. One More Dance.」

想見你電影版催淚對白十二、這個世界會不一樣的

劇版和影版王詮勝因為世界的偏見而受到傷害,他說:「我只是希望,這個世界有一天會變得不一樣」、而這次透過溫暖的陳韻如安慰他:「會不一樣的,一定會有那麼一天!」

想見你電影版催淚對白十三、如果他還在你心裡

「如果他還在你心裡,那他就沒有離開。」大概就是陳韻如的這句話,讓王詮勝終於決定燒掉錄音帶,把對劉宇恆的愛一直放在心裡,不忘記!

想見你電影版催淚對白十四、沒有開始就不會結束

「沒有開始就不會結束,改變未來才是改變過去。」沒有錄音帶的開始循環,就不會有黃雨萱、李子維、陳韻如在每個時空的遺憾!

想見你電影版催淚對白十五、去愛,去失去,要不負相遇

全劇的slogan「去愛,去失去,要不負相遇!」出自於Alfred, Lord Tennyson的〈In Memoriam紀念〉的「'Tis better to have loved and lost Than never to have loved at all.」

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】