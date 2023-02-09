想見你電影版｜盤點16句催淚對白「去愛去失去要不負相遇」搞喊人

《想見你》電影版由柯佳嬿、許光漢和施柏宇原班人馬出演，2月9號於香港上映，柯佳嬿飾演黃雨萱和陳韻如，許光漢飾演李子維和王詮勝，結合愛情、穿越、懸疑和推理等元素，《想見你》電影版不僅是送給粉絲們的一份大禮物，更是《想見你》的一個終篇，跟劇版一樣電影有不少經典名台詞，現在就跟著小編再次回憶一次吧！



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想見你電影版催淚對白一、我好像已經認識他很久很久

「在夢裡，我好像已經認識他很久很久！」28歲的李子維遇見17歲的黃雨萱，彼此初識卻有著好像認識已久的既視感！

想見你電影版催淚對白二、相遇好像命中注定

黃雨萱：「我們的相遇聽起來好像早就注定好了！」不管是李子維和黃雨萱、莫俊傑和陳韻如還是楊皓和陳韻如，會遇見的人總會相遇！

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想見你電影版催淚對白三、我跟我男朋友的第一次跨年

「時間差不多了，剛好剛好，這是我跟我男朋友的第一次跨年！」在2010年的跨年，黃雨萱跟劇版一樣總是把告白搶在前頭「你一定要記得今天的日子，因為是第一天，我們在一起的第一天」！

想見你電影版催淚對白四、你原本把我抱得好緊

黃雨萱：「我只記得在夢裡，你原本把我抱得好緊，可是突然就不見了...」如果是惡夢的話，就牽起小指頭吧！

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想見你電影版催淚對白五、這首歌讓我找到了妳

黃雨萱：「萬一我想你了怎麼辦？」、李子維：「當我想妳的時候，我就會聽這首歌，因為是這首歌，讓我找到了妳。」那首歌就是穿越神曲伍佰的〈Last Dance〉！

想見你電影版催淚對白六、要他可以平安度過今天

「只要能夠改變未來，只要他可以平安度過今天，其他都不重要！」即使李子維不記得「我誒，我誒，就算我變了一個人，可我還是我」來自未來三年以後的黃雨萱！（笑）

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想見你電影版催淚對白七、我希望她好好地活下來

李子維：「我只希望她能夠在那個沒有我的世界，好好地活下來。」在多重宇宙的世界裡，他們循環又相遇，錯過又交會，但卻從來沒有放棄過對方！

想見你電影版催淚對白八、親口和你說一聲再見

李子維：「至少這一次我可以親口和你說一聲『再見』！」因為想見彼此的念頭，不論相隔多遠、多久，他們都會見到對方，這個天臺吻甜虐交織。

想見你電影版催淚對白九、想要緊握著快要消失的東西

「想要緊握著快要消失的東西是多麽傻的事情，就算從夢中醒來還是捨不得說再見，為了怕自己忘記，我會一直凝望著你！」陳韻如的日記裡這樣寫著！

想見你電影版催淚對白十、我就會在你身旁

陳韻如手機桌布：「我可以做你的影子嗎？當你靠在牆上的時候，當你躺在地上的時候，讓我的背貼著你的背，所有陽光灑下的地方，我就會在你身旁！」

想見你電影版催淚對白十一、One More Dance

「閉上眼睛，隨著最後一支舞，我將落在名為黃雨萱的世界，一個跟我長得一模一樣卻是不同人生的世界。Last Dance. One More Dance.」

想見你電影版催淚對白十二、這個世界會不一樣的

劇版和影版王詮勝因為世界的偏見而受到傷害，他說：「我只是希望，這個世界有一天會變得不一樣」、而這次透過溫暖的陳韻如安慰他：「會不一樣的，一定會有那麼一天！」

想見你電影版催淚對白十三、如果他還在你心裡

「如果他還在你心裡，那他就沒有離開。」大概就是陳韻如的這句話，讓王詮勝終於決定燒掉錄音帶，把對劉宇恆的愛一直放在心裡，不忘記！

想見你電影版催淚對白十四、沒有開始就不會結束

「沒有開始就不會結束，改變未來才是改變過去。」沒有錄音帶的開始循環，就不會有黃雨萱、李子維、陳韻如在每個時空的遺憾！

想見你電影版催淚對白十五、去愛，去失去，要不負相遇

全劇的slogan「去愛，去失去，要不負相遇！」出自於Alfred, Lord Tennyson的〈In Memoriam紀念〉的「'Tis better to have loved and lost Than never to have loved at all.」

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