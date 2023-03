殺神John Wick 4｜奇洛李維斯全片對白得380字　最長一句得14個字

由奇洛李維斯( Keanu Reeves)主演的電影《殺神John Wick 4》(John Wick 4),開畫以來大受歡迎,各地票房都超越系列前作。而電影今次亦突破不少紀錄,包括系列中片長最長達169分鐘,殺敵人數最多達302人,咩都多,唯獨一樣嘢減少,就係奇洛李維斯的對白,向來寡言的他今次全片對白字數跌破4字頭,只有380字。



John Wick今集來到大阪的穹天弩酒店,當然最後令酒店屍橫遍野。(《殺神John Wick 4》電影劇照)

甄子丹在第四集加盟,與奇洛李維斯對打之餘,亦並肩作戰。(《殺神John Wick 4》電影劇照)

這一幕原先有過半對白是由奇洛李維斯負責,但最後都親自刪掉只剩單字。(《殺神John Wick 4》電影劇照)

根據《華爾街日報》最新的一篇統計報導指,奇洛李維斯飾演的John Wick在最新系列中只講了103句對白,共380字,而且有三分一都不是完整句子,只是單字。對比起第一集,101片長,John Wick一共講了484個字,但今次片長將近 3 小時達169分鐘,反而跌破4字頭,非常有趣。

John Wick在第四集的主要武器其實仍然是手槍,而動作場面亦佔上全片的7成時間。(《殺神John Wick 4》預告截圖)

John Wick今集亦加入使用雙截棍,向李小龍致敬,但有觀眾則認為耍得麻麻。(《殺神John Wick 4》電影劇照)

據統計,大家在預告聽到John Wick的對白,原來已佔全片的10%,而片中最長的一句對白亦只有14個字,是來自他去到大阪的The Continental酒店,向真田廣之飾演的島津浩司說出︰"You and I left a good life behind a long time ago, my friend,” 「你和我一早已將美好的生活拋諸腦後了,老友。」

《殺神John Wick》中的奇洛一直對亡妻念念不亡,現實中的他亦非常長情。(劇照)

導演查德史達赫斯基(Chad Stahelski)接受訪問時表示︰「當你跟他工作時,絕對會因為他對省話的執著而感到驚訝。」導演舉例他與戲中的「侯爵」抽牌講對決規則時,奇洛李維斯原本佔上一半對白,但最終遭他親自刪掉,只用單字去表達︰「手槍」(gun)、「不可憐憫」(no quarter)等。導演又解釋寡言的性格,從John Wick一直只穿黑色西裝及從不鬆開領帶一樣,同樣簡潔和富神秘感。

John Wick亦在第四集重遇老友Caine,更並肩作戰。(《殺神John Wick 4》電影劇照)