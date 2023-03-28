殺神John Wick 4｜奇洛李維斯全片對白得380字　最長一句得14個字

由奇洛李維斯（ Keanu Reeves）主演的電影《殺神John Wick 4》（John Wick 4），開畫以來大受歡迎，各地票房都超越系列前作。而電影今次亦突破不少紀錄，包括系列中片長最長達169分鐘，殺敵人數最多達302人，咩都多，唯獨一樣嘢減少，就係奇洛李維斯的對白，向來寡言的他今次全片對白字數跌破4字頭，只有380字。



John Wick今集來到大阪的穹天弩酒店，當然最後令酒店屍橫遍野。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹在第四集加盟，與奇洛李維斯對打之餘，亦並肩作戰。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

這一幕原先有過半對白是由奇洛李維斯負責，但最後都親自刪掉只剩單字。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

根據《華爾街日報》最新的一篇統計報導指，奇洛李維斯飾演的John Wick在最新系列中只講了103句對白，共380字，而且有三分一都不是完整句子，只是單字。對比起第一集，101片長，John Wick一共講了484個字，但今次片長將近 3 小時達169分鐘，反而跌破4字頭，非常有趣。

John Wick 4︱第四集殺咗幾多人？ 屍橫遍野超過第一集3倍有多

John Wick在第四集的主要武器其實仍然是手槍，而動作場面亦佔上全片的7成時間。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

John Wick今集亦加入使用雙截棍，向李小龍致敬，但有觀眾則認為耍得麻麻。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

據統計，大家在預告聽到John Wick的對白，原來已佔全片的10%，而片中最長的一句對白亦只有14個字，是來自他去到大阪的The Continental酒店，向真田廣之飾演的島津浩司說出︰"You and I left a good life behind a long time ago, my friend,” 「你和我一早已將美好的生活拋諸腦後了，老友。」

《殺神John Wick》中的奇洛一直對亡妻念念不亡，現實中的他亦非常長情。（劇照）

殺神John Wick4｜盤點四大激戰場面 「無敵風火輪」變實戰格鬥技

導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski）接受訪問時表示︰「當你跟他工作時，絕對會因為他對省話的執著而感到驚訝。」導演舉例他與戲中的「侯爵」抽牌講對決規則時，奇洛李維斯原本佔上一半對白，但最終遭他親自刪掉，只用單字去表達︰「手槍」（gun）、「不可憐憫」（no quarter）等。導演又解釋寡言的性格，從John Wick一直只穿黑色西裝及從不鬆開領帶一樣，同樣簡潔和富神秘感。

John Wick亦在第四集重遇老友Caine，更並肩作戰。（《殺神John Wick 4》電影劇照）