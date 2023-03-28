Netflix公佈4月上架完整片單《華燈初上》林心如率陪酒小姐玩露營

時序進入4月份，2023年的清明連假長達5天，不少民眾怕出門旅遊會塞車、人擠人，已經做好準備在家宅好宅滿，追劇度過悠閒假期。影音串流平台Netflix也公佈了4月份準備上架的片單，快跟著《網路溫度計》一起來看看有哪些精采電影和劇集吧！



Netflix 4月上架片單有哪些？

+ 14

在Netflix公開的片單中可以看到幾部獨家強檔韓劇，包含由《夫妻的世界》再次翻紅的金喜愛所主演的《造后者》，描述述擅長公關操作的長才，以形象塑造、掌控大企業戰略企劃室的黃導譆（金喜愛飾），縝密規劃將人權律師吳景淑推（文素利飾）向首爾市長大位，一舉擊垮她的前公司。金喜愛、文素利兩大巨星攜手，演繹政治角力過程中的爭權奪利、爾虞我詐。

另外，在《黑暗榮耀》搭擋凍齡女神宋慧喬，演出整形醫生「朱如炡」的李到晛，在新作《壞媽媽》中將扮演一位因心智退化而變得像個小孩子的檢察官，與媽媽（羅美蘭飾）被迫展開一段修補母子關係的旅程。

【相關圖輯】1招即睇Netflix全部三級片！23個隱藏代碼公開 華語片輸入6數字（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 24

《華燈初上》不喝酒了！《光露營就很忙了》小姐集體野外生活登Netflix

除了Netflix獨家影集令人期待之外，由天心、鍾承翰、溫昇豪等實力派演員領銜主演的台灣首部律政職人劇《最佳利益》；以及由「蘿絲媽媽」林心如率領《華燈初上》眾小姐楊謹華、謝欣穎、郭雪芙、江宜蓉，一同演出的實境綜藝節目《光露營就很忙了》也即將在Netflix上線播出。

【相關圖輯】7套Netflix三級片慰藉身心 睇《性解碼》學性知識（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

Netflix4月完整片單：電影

4/2：《哪一天我們會飛》

4/5：《生死環線》

4/5：《Lewis Capaldi：此刻的我》

4/7：《我的吸血怪好友》（Chupa）

4/8：《飢渴遊戲》（Hunger／飢餓遊戲）

4/14 《七王喪鐘》（ Seven Kings Must Die）

4/15：《F9狂野時速》（F9／速度與激情9／玩命關頭9）

4/18：《有錢快活攻略》（How To Get Rich）

4/20：《紐約愛音鱷》（Lyle, Lyle, Crocodile／鱷魚萊萊／鱷魚歌王）

4/21：《真愛導遊》（A Tourist's Guide To Love）



Netflix4月完整片單：劇集

4/2：《海戰水手》（War Sailor）

4/4：《The Penthouse 上流戰爭》第二季

4/6： 《齮齕人生》（Beef）

4/13：《波士BB：回到BB 床》第2季

4/13：《禁忌癡戀》（Obsession）

4/14：《造后者》

4/15：《海賊王》

4/15：《與卡戴珊一家同行》第13季（Keeping Up With the Kardashians）

4/15：《比華利山靚太私生活》第8季（The Real Housewives of Beverly Hills）

4/17：《光露營就很忙了》

4/20：《頭號外交官》（The Diplomat）

4/21：《印度媒婆》第3季（Indian Matchmaking）

4/23：《智異山》

4/27：《最好的妳》第2季第2部（Firefly Lane）

4/27：《Sweet Tooth：鹿角男孩》第2季

4/30：《入間同學入魔了》第3季



延伸閱讀：

「現在的韓劇vs.90年代日劇」誰更好看？鄉民大推「這款劇」才最神

「情場宅宅」看貓約會首選！Netflix「浪漫代碼」大公開 情人節粉色影集、電影不漏看

收割？Netflix推每月255元新方案 每小時廣告5分「不能跳過」 鄉民怒批：5秒就夠煩了

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載】