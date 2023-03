Netflix公佈4月上架完整片單《華燈初上》林心如率陪酒小姐玩露營

時序進入4月份,2023年的清明連假長達5天,不少民眾怕出門旅遊會塞車、人擠人,已經做好準備在家宅好宅滿,追劇度過悠閒假期。影音串流平台Netflix也公佈了4月份準備上架的片單,快跟著《網路溫度計》一起來看看有哪些精采電影和劇集吧!



Netflix 4月上架片單有哪些?

在Netflix公開的片單中可以看到幾部獨家強檔韓劇,包含由《夫妻的世界》再次翻紅的金喜愛所主演的《造后者》,描述述擅長公關操作的長才,以形象塑造、掌控大企業戰略企劃室的黃導譆(金喜愛飾),縝密規劃將人權律師吳景淑推(文素利飾)向首爾市長大位,一舉擊垮她的前公司。金喜愛、文素利兩大巨星攜手,演繹政治角力過程中的爭權奪利、爾虞我詐。

另外,在《黑暗榮耀》搭擋凍齡女神宋慧喬,演出整形醫生「朱如炡」的李到晛,在新作《壞媽媽》中將扮演一位因心智退化而變得像個小孩子的檢察官,與媽媽(羅美蘭飾)被迫展開一段修補母子關係的旅程。

《華燈初上》不喝酒了!《光露營就很忙了》小姐集體野外生活登Netflix

除了Netflix獨家影集令人期待之外,由天心、鍾承翰、溫昇豪等實力派演員領銜主演的台灣首部律政職人劇《最佳利益》;以及由「蘿絲媽媽」林心如率領《華燈初上》眾小姐楊謹華、謝欣穎、郭雪芙、江宜蓉,一同演出的實境綜藝節目《光露營就很忙了》也即將在Netflix上線播出。

Netflix4月完整片單:電影

4/2:《哪一天我們會飛》

4/5:《生死環線》

4/5:《Lewis Capaldi:此刻的我》

4/7:《我的吸血怪好友》(Chupa)

4/8:《飢渴遊戲》(Hunger/飢餓遊戲)

4/14 《七王喪鐘》( Seven Kings Must Die)

4/15:《F9狂野時速》(F9/速度與激情9/玩命關頭9)

4/18:《有錢快活攻略》(How To Get Rich)

4/20:《紐約愛音鱷》(Lyle, Lyle, Crocodile/鱷魚萊萊/鱷魚歌王)

4/21:《真愛導遊》(A Tourist's Guide To Love)



Netflix4月完整片單:劇集

4/2:《海戰水手》(War Sailor)

4/4:《The Penthouse 上流戰爭》第二季

4/6: 《齮齕人生》(Beef)

4/13:《波士BB:回到BB 床》第2季

4/13:《禁忌癡戀》(Obsession)

4/14:《造后者》

4/15:《海賊王》

4/15:《與卡戴珊一家同行》第13季(Keeping Up With the Kardashians)

4/15:《比華利山靚太私生活》第8季(The Real Housewives of Beverly Hills)

4/17:《光露營就很忙了》

4/20:《頭號外交官》(The Diplomat)

4/21:《印度媒婆》第3季(Indian Matchmaking)

4/23:《智異山》

4/27:《最好的妳》第2季第2部(Firefly Lane)

4/27:《Sweet Tooth:鹿角男孩》第2季

4/30:《入間同學入魔了》第3季



