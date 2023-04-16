金像獎得獎名單更新｜80歲許冠文憑《風再起時》首奪最佳男配角

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，《香港01》與大家即時更新賽果及現場情況！



21:25／《明日戰記》奪最佳視覺效果

21:20／《海的盡頭是草原》奪最佳亞洲華語電影

21:16／姜濤獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《風雨不改》

21:03／許冠文憑《風再起時》奪最佳男配角

20:53／《明日戰記》奪最佳動作設計

20:47／《神探大戰》奪最佳編劇

20:40／Ansonbean、Winka@Collar獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《明日之明日》

20:30／兩大資深影評人羅卡及石琪獲頒專業精神獎

20:28／《神探大戰》奪最佳攝影

20:23／《風再起時》奪最佳美術指導

20:18／《風再起時》奪最佳服裝造型設計

Juno現身頒獎，名牌手袋好搶鏡。（截圖）

20:15／麥浚龍現身擔任最佳服裝造型設計頒獎嘉賓，向已故吳耀漢及坂本龍一致敬

20:10／《正義迴廊》奪最佳剪接

20:06／鄭秀文獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《我這樣活了一天》

19:58／王菀之獻唱入圍最佳原創電影歌曲的《狠愛狠愛你》

19:54／何爵天憑《正義迴廊》奪新晉導演

19:47／《白日青春》林諾奪「最佳新演員」

19:45／奧斯卡影后楊紫瓊頒發最佳新演員，1986她憑《皇家師姐》提名同一獎項

19:33／典禮正式開始，林家謙、Serrini任開場表演嘉賓，演譯《點指兵兵》、《林亞珍》及《跟佢做個Friend》等經典電影歌曲

重溫紅地氈海量靚相，林明禎性感大戰鄧月平