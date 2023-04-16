金像獎2023 | 呂爵安粉絲稱霸現場 數十爵屎坐遊艇現身海上應援
撰文：朱奕錦
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《第41屆香港電影金像獎》於今日（16日）隆重舉行，尚未開場已吸引大批粉絲到場等候，高舉姜濤、柳應廷、洪嘉豪、呂爵安、袁澧林等燈牌，尖叫聲此起彼伏，場面熱鬧。
當中爵屎們人數眾多，身穿藍色應援服，隊伍龐大，且佔據靚位，臨開場前10分鐘，約10名爵屎揸著遊艇現身維港海邊，高舉「呂爵安」名牌，應援幅掛滿欄杆，與維港邊的fans互相呼喚，相當威水。
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