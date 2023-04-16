金像獎2023 | 呂爵安粉絲稱霸現場 數十爵屎坐遊艇現身海上應援

《第41屆香港電影金像獎》於今日（16日）隆重舉行，尚未開場已吸引大批粉絲到場等候，高舉姜濤、柳應廷、洪嘉豪、呂爵安、袁澧林等燈牌，尖叫聲此起彼伏，場面熱鬧。

呂爵安接受大會訪問時，一班爵屎舉牌撐場。（影片截圖）

當中爵屎們人數眾多，身穿藍色應援服，隊伍龐大，且佔據靚位，臨開場前10分鐘，約10名爵屎揸著遊艇現身維港海邊，高舉「呂爵安」名牌，應援幅掛滿欄杆，與維港邊的fans互相呼喚，相當威水。

呂爵安、姜濤及柳應廷的大批粉絲，都在紅地氈旁守候。（梁碧玲 攝）

Edan粉絲坐遊艇到場應援。（陳順禎 攝）

Edan粉絲坐遊艇到場應援。（梁碧玲 攝）