金像獎2023｜80歲許冠文首次入圍男配即獲獎 「感覺像新人一樣」
撰文：關穎賢
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「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，許冠文憑《風再起時》勇奪「最佳男配角」，首次入圍就奪獎。在頒獎嘉賓廖子妤及方皓玟手上接過獎項後，許冠文興奮表示：「今晚特別興奮，一世都未試過奪得不是搞笑的獎項，感覺像新人一樣 ！」更指《風再起時》入圍8個獎項而額外高興。
許冠文在台上坦言《風再起時》導演翁子光，邀請自己飾演廉政專員李子超根本沒有信心，皆因自己從來沒有飾演過不是搞笑的角色：「要一個take演一場10分鐘的英文戲，10分鐘一個笑聲都沒有，好不習慣。」但問到導演有沒有笑，副導演答︰「冇！但有喊。」最後，他向所有新演員表示：「只要肯試，乜嘢奇跡都會發生！」
金像獎2023得獎名單更新?
金像獎2023今日舉行，香港01為你持續更新完整得獎名單。而今次楊紫瓊（Michelle）率先以頒獎嘉賓亮相，給十九歲的我中的導演郭偉倫與三位英華舊生有到場，而今年行紅地氈多位女星噴血造型，包括林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。