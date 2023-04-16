金像獎2023｜80歲許冠文首次入圍男配即獲獎　「感覺像新人一樣」

「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，許冠文憑《風再起時》勇奪「最佳男配角」，首次入圍就奪獎。在頒獎嘉賓廖子妤及方皓玟手上接過獎項後，許冠文興奮表示：「今晚特別興奮，一世都未試過奪得不是搞笑的獎項，感覺像新人一樣 ！」更指《風再起時》入圍8個獎項而額外高興。

許冠文首次入圍就奪得「最佳男配角」。（直播畫面）

廖子妤及方皓玟擔任頒獎嘉賓。（直播畫面）

許冠文在台上坦言《風再起時》導演翁子光，邀請自己飾演廉政專員李子超根本沒有信心，皆因自己從來沒有飾演過不是搞笑的角色：「要一個take演一場10分鐘的英文戲，10分鐘一個笑聲都沒有，好不習慣。」但問到導演有沒有笑，副導演答︰「冇！但有喊。」最後，他向所有新演員表示：「只要肯試，乜嘢奇跡都會發生！」