金像獎2023｜吳鎮宇頒影帝自嘲失落六次　望「青黃不接」先有機會

《第四十一屆香港電影金像獎》今晚舉行，吳鎮宇擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓，演技早已備受肯定的他，以往曾六度入圍金像影帝，可惜每次都跟獎項擦身而過。今晚他頒獎時就說：「希望擦身而過嘅都有機會摸一摸呢個獎！」又妙語連珠講電影圈青黃不接的現象。



吳鎮宇擔任「最佳男主角」頒獎嘉賓，自嘲六次失落金像影帝，坦言想摸下個獎。（電視截圖）

金馬影帝吳鎮宇，以往曾六度角逐金像獎「最佳男主角」獎項，包括：《爆裂刑警》、《朱麗葉與梁山伯》、《無間道II》、《脫皮爸爸》、《逆流大叔》和《濁水漂流》，可惜每次都食白果，他去年即使獲得提名也未有到場。不過他今日就現身《第四十一屆香港電影金像獎》，擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓，他回應出爐影后鄭秀文說「夢想永遠畀沒有放棄、一直堅持嘅人」的一番話，指：「希望擦身而過嘅都有機會摸一摸呢個獎！」

當他見到台上只有得獎名單的信封，未有獎座時，就問大會：「你哋係唔記得咗俾啲嘢我？」當拿起獎座後，他再說：「但好快喺我手上面嘅嘢就會俾人搶走。」聽起來有點心酸。

吳鎮宇拿起金像影帝獎座，感嘆：「但好快喺我手上面嘅嘢就會俾人搶走……」（電視截圖）

講到電影圈青黃不接的情況，他笑說：「好多人話我哋電影圈青黃不接，唔係呀，有幾個……阿東哥（麥沛東），影圈『青黃不接』唔係因為你哋啲新力軍，係因為劉『青』雲同『黃』秋生佢哋不停接戲！」全場即笑爆並拍爛手掌，鎮宇指冇諗過這麼爛的笑話都有人笑。而到他宣佈劉青雲獲獎時，更笑稱：「仲有天理嘅！劉青雲，Honey！」