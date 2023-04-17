金像獎2023｜《給十九歲的我》獲獎掀罵戰　網民：鋪路再公映?

張婉婷及郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》，公映兩日就因兩位女主角以萬言書控訴，令電影陷入爭議並即時落畫，而城中亦一片謾罵之聲。不過，電影圈中人對此片卻非常欣賞，《給十九歲的我》更勇奪香港電影金像獎最佳電影，網民得悉賽果後非常激動，在網上展開罵戰，但亦有人問：「係咪史上最短命嘅最佳電影？」並質疑電影會否鋪路再上畫。



由張婉婷及郭偉倫聯合執導，籌備及拍攝長達十年的紀錄片《給十九歲的我》，去年上映優先場時一直叫好叫座，單計優先場票房收入已錄得600萬。不過正式上映兩日後，片中女主角阿聆在在網上公開萬言書，控訴校方在未取得一致同意下，將原本只作校內放映的電影搬上大銀幕；另一位主角阿佘亦有在訪問中對幕後人員表達不滿，加上單車運動員李慧詩公開斥責片中訪問片段的應用，成為事件最後一根稻草，片方終決定煞停放映，而普羅大眾亦狠批導演及校方等的操守，認為他們有剝削學生之嫌。

《給十九歲的我》的女主角阿雀和Madam有現身金像獎。（陳順禎攝）

《給十九歲的我》的女主角馬燕茹亦有現身金像獎。（陳順禎攝）

不過，《給十九歲的我》在電影圈中卻廣受好評，先後在香港電影評論學會、香港電影導演會年度大獎獲「最佳電影」殊榮，如今更再下一城，爭議聲中勇奪《香港電影金像獎》最佳電影！張婉婷雖冇到場，但就隔空表示對拍攝此片「今生無悔」。

聯合導演郭偉倫，領獎時說：「拍咗先算，上咗先算。」（電視截圖）

《給十九歲的我》獲獎後，網民隨即洗版，大部份人對賽果感詫異，怒斥：「金像獎評委變相鼓勵不道德電影製作。」狠批評審畀面電影發展局副主席張婉婷卻漠視女學生感受，質疑「為頒而頒」，問：「有冇諗過女主角感受？」「業界擺明鬥氣！」「好睇還好睇，但個拍攝手法好有問題。」「監製毫無悔意！」

不過，也有網民認為撇開風波不說，單從電影角度看，《給十九歲的我》的確具有劃時代意義，畢竟要製作一套橫跨十年的電影，拍攝和剪接上都殊不容易。有人留言：「睇優先場已經知今年係佢攞。」

張婉婷執導的《給十九歲的我》在爭議聲上獲得金像獎「最佳電影」，網民反應極大，更掀起罵戰！（資料圖片）

此外，由於《給十九歲的我》僅上映兩天便在爭議聲中落畫，有網民問：「係咪可以申請入健力士紀錄，上畫最短嘅最佳電影？」又諷刺：「上映未？最佳電影仲唔上返？不如叫最佳私人影片。」同時有網民質疑今次獲頒「最佳電影」獎，是否鋪路予校方及張婉婷再將電影上映。