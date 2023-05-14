母親節｜盤點香港電影最強媽媽　張栢芝用愛撐起惠英紅以愛血償

一年一度母親節，又同大家回顧下香港電影入面最強的母親們。表達母愛的方式有好多種，當中有用愛浸沒自己嘅子女，有用盡自己一分一點力量保護，更有以血債血償暴力償還，或者愛就是這麼徹底。



不用的母親，都有不同愛子女的方法。

《媽媽的神奇小子》蘇媽

改編自本港殘障運動「神奇小子」蘇樺偉的故事，成為熱血港產片《媽媽的神奇小子》，從戲名已知歌頌的不止是蘇樺偉的毅力，還有蘇媽媽的堅忍。由吳君如飾演的蘇媽，縱在艱難日子下拚命，但真人與電影角色一樣，都是用最積極的心面對。就算不知前景如何，只要捱得過一切就會好。

戲裡戲外的蘇媽，都是迎難以上的人。（《媽媽的神奇小子》劇照）

吳君如為角色不斷請教真蘇媽。（資料相片）

《黃金花》黃金花

黃金花正是毛舜筠戲中角色名，屋邨主婦一名，與任教車師傅的丈夫（呂良偉 飾）兩人合力照顧患有自閉症及中度智障的兒子（凌文龍 飾），本來已經不簡單，豈料丈夫有外遇，令這位逆來順受的媽媽都突然失控，思緒散亂，突然萌起殺死小三的計劃。幸好計劃告吹，更覺醒自己大可以靠自己湊大個仔。電影令兩母子，毛舜筠、凌文龍，齊齊贏得金像獎最佳女主角及最佳新演員。

凌文龍飾演患有自閉症的兒子，演得相當神似。（《黃金花》劇照）

《黃金花》為毛姐贏得首座金像獎影后。（《黃金花》劇照）

《法外情》劉惠蘭

劉德華與葉德嫻這對銀幕母子，演出過不少母子角色，但最令人記憶猶新一定是《法外情》。故事講述孤兒志鵬（劉德華 飾）憑自己努力成為執業大律師，更自發要為一名老妓女打官司，觀眾在一幕幕的線索下，便發現原來這位老妓女正是一直資助志鵬讀書的親生媽媽。雖然後來找到重要線索有機會脫罪，但劉怕自己身世影響兒子事途，毅然要放棄官司。故事會延續至《法內情》及《法內情大結局》三部曲，更奠定葉德嫻成為「劉德華母親」這個名份。

劉德華與葉德嫻這對銀幕母子，演出過不少經歷母子角色。（《法外情》影片截圖）

去到《桃姐》，雖不是母親身份，但一樣有母親的愛。（《桃姐》電影劇照）

《忘不了》林小慧

如果有個媽媽，因為老公死去，要獨力湊大幾歲大的兒子，無以為繼下只好揸小巴，這故事已夠感人吧！但如果老公其實未係老公，只是未婚夫，兒子不是親兒子，是未婚夫與前妻所生的，這份愛會否太大愛。張栢芝飾演的林小慧就是為這頭家捱更抵夜，這份愛既是海量，亦比海深。

《殭屍》楊鳳

麥浚龍執導的《殭屍》，戲中惠英紅飾演的楊鳳，受過嚴重心靈創傷導致不時會發瘋，而其子小白亦患上白蝕病，行為古怪。雖然楊神智不清，但當她知道小白被殺成為煉屍材料時，做媽媽的再次發瘋，手執武器親自搵殭屍王「冬叔」報復。這種以卵擊石，義無反顧的決心，完完全全單憑母愛撐起，而這份另類的母愛，便為紅姐贏得金像獎最佳女配角。