網民狂追《風林火山》上映日　麥浚龍：配樂坂本龍一過咗身…

麥浚龍（Juno）是《風林火山》編劇兼導演，由於電影開拍至今已6年，久不久就有網民開Post問上畫未，日前他在活動上就向《香港01》交代最新進度，指負責電影配樂的坂本龍一月前離世，令他要接手混音工作。



電影《風林火山》據說斥資近4億，除了集齊金城武、劉青雲、古天樂和梁家輝等超強卡士，搭建了1:1銅鑼灣實景及雪景已教人相當震驚和期待。由於電影開拍至今6年仍未上映，曾一度與《風再起時》、《明日戰記》、《尋秦記》並列「都市傳說級電影」，不過《風再起時》及《明日戰記》已於近一年上畫，《風林火山》又如何呢？

麥浚龍出名一絲不苟，他為了像真，不惜工本在惠州搭建了6萬呎1:1銅鑼灣實景。（《風林火山》劇照）

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Juno自編自導的電影《殭屍》好評如潮，使很多網民都對《風林火山》格外期待，久不久就會開Post追問電影上畫未，日前編劇兼導演麥浚龍（Juno）現身飲品品牌活動，幾乎每次出席公開場合都被問起該片進度的他，就向《香港01》交代最新進度，原來他連混音工作都做埋！他說：「我最大嘅需要係反而係……因為今次部電影嘅配樂係坂本龍一去做，但係佢已經過咗身，變咗我要幫佢混音。」

Juno本身已身兼多職，在《風林火山》連混音工作都要負責。（鄧穎琪攝）

他坦言幾年前受疫情影響，演員配音等很多電影後期都難以進行，現時復常就順利返，因此後期製作已不算剩低太多工序，不過排片、安排上映時間等，始終是發行商比較清楚。

Juno出席自己有份設計的飲品品牌活動。（鄧穎琪攝）

音樂巨匠坂本龍一原來負責《風林火山》的電影配樂，但他兩個月前病逝，要由Juno接手混音部分。（資料圖片）

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