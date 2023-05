蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙｜入場前必睇導讀　七大重點你要知

動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across The Spider-Verse)將於本周上映,上集《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)大獲好評,更勇奪奧斯卡最佳動畫,今集將有更多版本的蜘蛛俠登場,蜘蛛宇宙變得更複雜,更出現蜘蛛俠互相對決的戲碼,劇情更精彩!了解以下七大重點,為入場做足功課!



(劇照)

1. 本集分為上下兩集

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》是上集,下集《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》暫定於2024年3月尾上映。

2. 沒看《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》都能快速投入本集內容

上集《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》內容是介紹讓大家認識主角、生活在布魯克林的平凡青年麥爾斯成為蜘蛛俠的故事,本集則是麥爾斯正式進入蜘蛛宇宙,就算沒看過第一集都能夠理解今集內容。

(劇照)

3. 今集最大的敵人是黑點人

黑點人,亦是莊納芬奧恩博士,他在蜘蛛宇宙中是一位科學家,他為金霸王工作時使用暗物質創建通往其他世界的「出入口」。在上集電影裡,當麥爾斯與一眾蜘蛛俠炸毀超級對撞機之時,奧恩博士不幸被困在其中,結果被暗物質覆蓋變成體內有許多洞和時空出入口。起初他沒意識到他擁有無限的潛力,令他的行為充滿親和力,後來卻成為了本集最強大的敵人。

(劇照)

4. 「蜘蛛宇宙」內有多個不同平行時空

除了麥爾斯和桂恩的時空外,本集會出現多個新時空:紐華約、孟哈頓以及龐克蜘蛛俠世界,各個世界都有獨特的畫風和色調,而雲集蜘蛛俠們的「蜘蛛俠聯盟」就在充滿未來感的紐華約。

5. 今集蜘蛛俠們可自由穿越各個時空

上集一眾蜘蛛俠偶然被拉到麥爾斯的世界,他們無法自由穿越其他時空,最後是由麥爾斯把他們送回各自的時空,今集初現的「蜘蛛俠聯盟」有不少先進儀器,成員們都會有一隻手錶可以協助他們穿越不同時空,這隻手錶有不少「戲份」。

(劇照)

6. 蜘蛛俠有多個不同的形態,更有不同的動物蜘蛛俠登場

在蜘蛛宇宙中,蜘蛛俠可以有不同形態,有大家最常見的人類外,多位動物蜘蛛俠將會驚喜登場,例如是蜘蛛貓俠、暴龍蜘蛛俠、蜘蛛馬俠、猴子蜘蛛俠等等,觀眾必須要細心看每一幀畫面才能從240位蜘蛛俠中把牠們全部找出來。

7. 亞倫叔叔將會再次出現

上一集中段為金霸王工作的亞倫叔叔意外身亡,麥爾斯非常悲痛,沉澱一段時間後才能重新振作,成為保護市民的英雄蜘蛛俠。今集亞倫叔叔將會再次出現,他的登場反而令麥爾斯很混亂,更遇到一個意想不到、最陌生的「自己人」。